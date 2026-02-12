पीयूष गोयल का निर्यातकों को मंत्र, 'FTA का फायदा उठाएं, वैश्विक बाजारों पर कब्जा करें'
पीयूष गोयल ने निर्यातकों से विकसित देशों के साथ हुए समझौतों का लाभ उठाकर गुणवत्ता सुधारने और वैश्विक बाजारों में पैठ बनाने का आह्वान किया.
नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को भारतीय निर्यातकों और उद्योग जगत से एक महत्वपूर्ण अपील की. निर्यात संवर्धन परिषदों (EPCs) और औद्योगिक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में विकसित देशों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, वे भारतीय सामानों के लिए वैश्विक दरवाजे खोलने की चाबी हैं.
गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर
मंत्री गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय उद्योग को अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलना होगा. उन्होंने कहा, "उद्योगों को अब नए बाजारों में पैठ बनाने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए. हमें न केवल अपनी गुणवत्ता (Quality) में सुधार करना होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी भी बनना होगा ताकि इन व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके."
अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते से मिली बड़ी राहत
बैठक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाल ही में हुए व्यापारिक जुड़ाव पर विशेष चर्चा हुई. निर्यातकों ने इसे एक "ऐतिहासिक मोड़" बताया. गौरतलब है कि अमेरिका भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्यों में से एक है. निर्यातकों के अनुसार, हाल ही में मिली टैरिफ राहत ने भारतीय निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार पहुंच को फिर से बहाल कर दिया है.
विशेष रूप से रत्न और आभूषण, कपड़ा और परिधान, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कहा कि टैरिफ में इस कटौती से व्यापारिक विश्वास बढ़ा है और लाखों लोगों के रोजगार सुरक्षित हुए हैं.
MSME और किसानों के हितों का संरक्षण
गोयल ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता भारत के किसानों, कारीगरों, पेशेवरों और विशेष रूप से MSMEs को वैश्विक मंच प्रदान करना है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन समझौतों को इस तरह से तैयार किया गया है कि भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्रों के हितों की पूरी तरह रक्षा हो सके. साथ ही, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा और योग के लिए भी वैश्विक अवसर पैदा किए जा रहे हैं.
आगे की राह
वाणिज्य मंत्रालय ने बैठक में निर्यात विस्तार के लिए एक विस्तृत रूपरेखा पेश की, जिसमें अनुपालन ढांचे (Compliance frameworks) और बाजार पहुंच की रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया. सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—'मेक इन इंडिया' उत्पादों को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाना और भारत को एक वैश्विक निर्यात हब के रूप में स्थापित करना.
