परमाणु सामानों के पुराने आयात पर कस्टम ड्यूटी माफ, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
वित्त मंत्रालय ने पुराने परमाणु ईंधन आयात पर कस्टम ड्यूटी पिछली तारीख से माफ की, जिससे कंपनियों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा.
Published : June 12, 2026 at 11:32 AM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पिछले सात सालों में आयात किए गए परमाणु ऊर्जा से जुड़े सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया है. यह छूट 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के समय के लिए लागू होगी.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश को 'रेट्रोस्पेक्टिव' यानी पिछली तारीख से लागू किया गया है. इसका मतलब है कि इस तय समय के दौरान जिन कंपनियों ने परमाणु रिएक्टरों के लिए बिना रेडिएशन वाले ईंधन और कार्ट्रिज मंगाए थे, उन्हें अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी. अगर कोई टैक्स बकाया था, तो वह भी खत्म हो जाएगा. सरकार के इस कदम से सबसे बड़ा फायदा सरकारी कंपनी 'न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (NPCIL) को मिलेगा, जो देश में परमाणु बिजलीघरों को चलाने और उनके लिए ईंधन मंगाने का काम करती है.
क्लीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा
भारत सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा करना है. इस टैक्स छूट से परमाणु प्रोजेक्ट्स की लागत कम होगी, जिससे आने वाले समय में जनता को मिलने वाली बिजली भी सस्ती हो सकती है. सरकार के इस फैसले से एलएंडटी (L&T) और भेल (BHEL) जैसी बड़ी कंपनियों को भी राहत मिलेगी, जो परमाणु रिएक्टर के पार्ट्स बनाने का काम करती हैं.
पेट्रोल-इथेनॉल मिश्रण पर भी टैक्स राहत
परमाणु ऊर्जा के साथ-साथ सरकार ने पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने ज्यादा इथेनॉल मिले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा दिया है.
अब 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत (E22 से E30) तक इथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी. सरकार का यह कदम देश में बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा. इससे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और देश के किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने और अनाज से होता है. सरकार के इन दोनों फैसलों से साफ है कि भारत अब तेजी से क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है.
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