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छोटे उद्योगों को बचाने के लिए गैर-जरूरी सरकारी खर्चों में होगी कटौती: रिपोर्ट

नई दिल्ली: दुनियाभर में चल रहे तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच, भारत सरकार ने छोटे और मझोले उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यस बैंक की नई आर्थिक रिपोर्ट 'इकोलॉग' के मुताबिक, सरकार छोटे कारोबारियों को संकट से बचाने के लिए कई आपातकालीन लोन योजनाएं (ECLGS) चला रही है. अपने बजट को संतुलित रखने के लिए सरकार देश के विकास कार्यों के बजट में कोई कटौती नहीं करेगी, बल्कि रोजमर्रा के प्रशासनिक और गैर-जरूरी खर्चों को कम करेगी.

छोटे उद्योगों पर मंडरा रहा है वैश्विक संकट

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के कई देशों में जारी तनाव (जैसे अमेरिका और ईरान का विवाद) के कारण भारत के निर्यात की रफ्तार धीमी हो सकती है. सबसे ज्यादा असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और छोटे उद्योगों (MSMEs) पर पड़ने की आशंका है. इसका कारण यह है कि कई उद्योग बाहर से आने वाले कच्चे माल और कच्चे तेल पर निर्भर हैं. वैश्विक संकट की वजह से माल की सप्लाय रुक रही है और कंपनियों की लागत बढ़ रही है.

देश की आर्थिक विकास दर का हाल

आने वाले साल का अनुमान (FY27): रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी (GDP) विकास दर 6.6 प्रतिशत रह सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी यही अनुमान जताया है. हालांकि, अगर खाड़ी देशों का संकट लंबा खिंचता है, तो यह विकास दर थोड़ी कम भी हो सकती है.