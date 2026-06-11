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'इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल आपकी कार और बाइक को बना देगा कबाड़?' टंकी फुल कराने से पहले पढ़ें यह खबर

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: देश को प्रदूषण मुक्त बनाने और महंगे कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. सरकार ने पेट्रोल में 22% से लेकर 30% तक इथेनॉल मिलाने वाले ईंधनों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया है. सरकार के इस कदम के बाद अब पेट्रोल पंपों पर E22, E25, E27 और E30 नाम के नए और सस्ते पेट्रोल मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इस बड़े फैसले के बाद हर गाड़ी मालिक के मन में एक ही सवाल है कि क्या उनकी पुरानी या नई गाड़ी इस पेट्रोल से चलने के लिए सुरक्षित है? आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है. क्या हैं E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल?

यहां 'E' का मतलब 'इथेनॉल' है और उसके आगे लिखी संख्या यह बताती है कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया गया है. इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है, जिसे गन्ने के रस, मक्के या खराब अनाज से तैयार किया जाता है. यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता. E22 पेट्रोल: इसमें 78% असली पेट्रोल और 22% इथेनॉल होता है.

इसमें 78% असली पेट्रोल और 22% इथेनॉल होता है. E25 पेट्रोल: इसमें 75% पेट्रोल और 25% इथेनॉल होता है.

इसमें 75% पेट्रोल और 25% इथेनॉल होता है. E27 पेट्रोल: इसमें 73% पेट्रोल और 27% इथेनॉल मिलाया जाता है.

इसमें 73% पेट्रोल और 27% इथेनॉल मिलाया जाता है. E30 पेट्रोल: इसमें 70% पेट्रोल और 30% इथेनॉल का मिश्रण होता है.