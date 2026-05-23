ETV Bharat / business

फ्लाइट टिकट कैंसिल करते ही उड़ गए होश! ऐप ने काट लिए 75% पैसे, अब सरकार ने लिया कड़ा फैसला

कैसे शुरू हुआ यह विवाद? तेजिंदर सिंह बग्गा ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म 'अगोडा' के जरिए दिल्ली से मुंबई के लिए अकासा एयरलाइंस की एक फ्लाइट टिकट बुक की थी, जिसकी कुल कीमत ₹6,335 थी. बाद में जब उन्होंने इस टिकट को कैंसिल करने का विकल्प चुना, तो वह हैरान रह गए. अगोडा ऐप ने उन्हें दिखाया कि कैंसिलेशन फीस के रूप में ₹4,764 काट लिए जाएंगे और उन्हें केवल ₹1,571 का रिफंड मिलेगा. यह कुल टिकट मूल्य का लगभग 75 फीसदी हिस्सा था.

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी के कड़े रुख के बाद ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स और फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की मनमानी पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. यह पूरा मामला दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के साथ हुई एक ऑनलाइन धोखाधड़ी से शुरू हुआ, जिसके बाद मंत्रालय ने सभी थर्ड-पार्टी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ देशव्यापी जांच के आदेश दे दिए हैं.

एयरलाइन की पॉलिसी में बड़ा अंतर

इस भारी-भरकम कटौती के बाद बग्गा ने अकासा एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उनकी रिफंड पॉलिसी की जांच की. वहां नियमों के मुताबिक कैंसिलेशन चार्ज केवल ₹299 तय था और उन्हें ₹6,076 का रिफंड मिलना चाहिए था. बुकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा वास्तविक शुल्क से 15 गुना अधिक पैसे वसूलने को बग्गा ने सोशल मीडिया पर 'खुली लूट' बताया और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टैग करते हुए शिकायत दर्ज कराई.

केंद्रीय मंत्री का त्वरित और कड़ा एक्शन

सोशल मीडिया पर मामला वायरल होते ही केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने तुरंत इसका संज्ञान लिया. उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विभाग और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को इस मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए. मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह जांच केवल अगोडा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश में काम कर रहे सभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाएगी. एयरलाइंस के तय नियमों से अलग अतिरिक्त और गुप्त शुल्क वसूलना 'अनुचित व्यापार प्रथा' के दायरे में आता है.

बुकिंग प्लेटफॉर्म की प्रतिक्रिया

सरकारी हंटर चलते ही और चौतरफा फजीहत के बाद अगोडा प्लेटफॉर्म बैकफुट पर आ गया. कंपनी ने सोशल मीडिया पर बग्गा से माफी मांगते हुए उनके बुकिंग विवरण मांगे और मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया. सरकार ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों और डिजिटल पारदर्शिता से समझौता करने वाली कंपनियों के खिलाफ 'क्लास एक्शन' के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- दुनिया पर मंडराया महंगाई का साया, अल नीनो और हॉर्मुज संकट से और महंगा होगा खाना — सिटी रिसर्च