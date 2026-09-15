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दो हजार रुपये से अधिक यूपीआई पेमेंट करने पर कितना लगेगा चार्ज, सरकार ने दी जानकारी

यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 फीसदी फीस तय की गई है. चार्ज की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है.

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कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 7:52 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली : विवाद के बाद पेमेंट संस्था (एनपीसीआई) ने यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया. एनपीसीआई ने साफ तौर पर कहा है कि दो हजार रुपये से कम रकम वाले सभी लेन-देन फ्री रहेंगे. कंपनी ने बताया है कि दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर थोड़ा चार्ज लगेगा.

आसान शब्दों में कहें तो अगर आप किसी मर्चेंट (दुकानदार या व्यापारी) को 2,000 से अधिक का पेमेंट करते हैं, तो उस मर्चेंट को 0.4 फीसदी का चार्ज देना होगा. हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा किसी भी हाल में 300 रुपये से ज्यादा नहीं होगी.

मुख्य बातें

-2000 रुपये से अधिक यूपीआई UPI पेमेंट पर 15 अक्टूबर से चार्ज लगेगा.

- यह चार्ज पांच रुपये से लेकर 300 रुपये तक होगा.

- यह चार्ज मर्चेंट (दुकान/कंपनी) देगा, ग्राहक को कोई चार्ज नहीं देना है.

- एनपीसीआई ने एमडीआर रेट लिस्ट जारी कर दी है.

- दो हजार रुपये से अधिक रेल, पेट्रोल/ डीजल, इंश्योरेंस और फोन बिल पर चार्ज पांच रुपये होगा.

- दो हजार रुपये से अधिक के अन्य सामान/ सर्विस पर 0.4 फीसदी चार्ज लगेगा.

- इसका मतलब यह हुआ कि 2500 रुपये पर 10 रुपये... 5000 रुपये पर 20 रुपये ...75,000 पर 300 रुपये का चार्ज बनेगा. यह अधिकतम चार्ज होगा. इसके ऊपर कितना भी पेमेंट करें, चार्ज 300 रुपये ही रहेगा.

- लोग आपस में कितना भी पेमेंट करें, कोई चार्ज नहीं लगेगा

एनपीसीआई के अनुसार अगर आप यूपीआई के जरिए अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं (जिसे पीटूपी ट्रांजैक्शन कहा जाता है), तो रकम कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यह मुफ्त ही रहेगा. एनपीसीआई ने यह भी बताया कि रेलवे, टेलीकॉम सर्विस, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी में दो हजार रुपये अधिक के यूपीआई पेमेंट पर पांच रुपये का फ्लैट चार्ज लगेगा.

नए नोटिफिकेशन में सरकार ने दो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यम तय किए हैं जिन पर चार्ज नहीं लगाया जा सकता है. इनमें से पहला है - RuPay से किया गया डेबिट कार्ड पेमेंट. दूसरा है - दो हजार रुपये तक का यूपीआई लेनदेन. नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन माध्यमों से पैसा भेजने या लेने पर किसी व्यक्ति से सीधे या किसी दूसरे तरीके से कोई चार्ज नहीं ले सकता है.

ये भी पढ़ें : Explained : पिछले 10 सालों में कितना बदला पेमेंट सिस्टम, कब तक फ्री में चलता रहेगा यूपीआई ?

Last Updated : September 15, 2026 at 8:00 PM IST

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2000 से अधिक लेनदेन पर यूपीआई चार्ज
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