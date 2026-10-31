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बड़ा फैसला: सरकार ने पेट्रोल निर्यात पर टैक्स किया खत्म, डीजल और हवाई ईंधन पर बढ़ाई एक्सपोर्ट ड्यूटी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल और हवाई ईंधन पर टैक्स को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव को देखते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जबकि डीजल और हवाई ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है. नई दरें 31 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुकी हैं.

जानिए क्या हुए हैं बदलाव?

सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक, पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं.

पेट्रोल: पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को ₹2.5 प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है.

पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को ₹2.5 प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है. डीजल: डीजल के निर्यात पर टैक्स को ₹8.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹11.5 प्रति लीटर कर दिया गया है. यानी इसमें ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

डीजल के निर्यात पर टैक्स को ₹8.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹11.5 प्रति लीटर कर दिया गया है. यानी इसमें ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. हवाई ईंधन (ATF): हवाई ईंधन के निर्यात पर शुल्क में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई दर ₹10.50 प्रति लीटर से बढ़कर ₹11.00 प्रति लीटर पहुंच गई है. इससे पहले 16 अक्टूबर को हुए रिव्यू में पेट्रोल पर ₹2.5, डीजल पर ₹8.5 और हवाई ईंधन पर ₹10.5 प्रति लीटर की ड्यूटी तय की गई थी. घरेलू कीमतों पर क्या होगा असर?

आम जनता के लिए सबसे राहत की बात यह है कि इस फैसले से देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकारी तेल कंपनियां घरेलू मार्केट में पुराने दामों पर ही ईंधन की सप्लाई जारी रखेंगी. यह टैक्स सिर्फ उन कंपनियों पर लागू होता है जो भारत से रिफाइंड तेल विदेशों में बेचती हैं.