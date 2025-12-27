Ola, Uber और Rapido ड्राइवरों के लिए राहत! अब टिप पूरी मिलेगी, कंपनी काट नहीं सकेगी
पहले कंपनियां टिप पर कमीशन काट लेती थीं, जिससे ड्राइवरों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता था. नए नियमों के बाद ऐसा करना गैरकानूनी होगा.
Published : December 27, 2025 at 1:40 PM IST
हैदराबाद: केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब Rapido, Ola और Uber जैसी कैब और बाइक टैक्सी सर्विस कंपनियां यात्रियों द्वारा दी गई टिप का कोई हिस्सा नहीं काट सकेंगी. यह कदम ड्राइवरों को उनके मेहनताना का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
पहले कई बार देखा गया था कि कंपनियां टिप में से कमीशन लेती थीं, जिससे ड्राइवरों को पूरी रकम नहीं मिलती थी. नए नियमों के लागू होने के बाद ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा. अब यात्रियों द्वारा दी गई टिप सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में जाएगी.
एडवांस टिपिंग फीचर पर रोक
सरकार ने एक और अहम निर्णय लेते हुए राइड बुक करने या यात्रा शुरू होने से पहले टिप देने वाले फीचर को पूरी तरह बंद कर दिया है. पहले यह फीचर कई मामलों में अनुचित व्यापार प्रथा का रूप ले चुका था. अधिक टिप देने वाले यात्रियों को जल्दी राइड मिल जाती थी, जिससे बुकिंग प्रणाली नीलामी जैसी बन गई थी. Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने भी इस फीचर पर आपत्ति जताई थी.
यात्रा पूरी होने के बाद ही टिप संभव
अब टिप देने का विकल्प केवल यात्रा समाप्त होने के बाद ऐप में दिखाई देगा. यात्रियों को पूरी तरह से वॉलंटरी आधार पर टिप देने का अधिकार होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप्स में किसी प्रकार का दबाव, पॉप-अप या भ्रामक संदेश नहीं दिखाया जाएगा. इसके साथ ही नया सिस्टम Consumer Protection Act, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा.
सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर
सरकार का कहना है कि नए नियमों से न केवल ड्राइवरों की आमदनी सुरक्षित होगी, बल्कि यात्री सुरक्षा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी. डायनामिक किराया, एडवांस टिपिंग और अन्य विवादित प्रथाओं में यह कदम संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. अब प्लेटफॉर्म को अपने नियमों में बदलाव लाकर अनुचित प्रथाओं पर रोक लगानी होगी. इस निर्णय से देश के लाखों ड्राइवरों को राहत मिलेगी और यात्रियों के लिए भी भरोसेमंद और सुरक्षित सेवा सुनिश्चित होगी.
