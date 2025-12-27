ETV Bharat / business

Ola, Uber और Rapido ड्राइवरों के लिए राहत! अब टिप पूरी मिलेगी, कंपनी काट नहीं सकेगी

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब Rapido, Ola और Uber जैसी कैब और बाइक टैक्सी सर्विस कंपनियां यात्रियों द्वारा दी गई टिप का कोई हिस्सा नहीं काट सकेंगी. यह कदम ड्राइवरों को उनके मेहनताना का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

पहले कई बार देखा गया था कि कंपनियां टिप में से कमीशन लेती थीं, जिससे ड्राइवरों को पूरी रकम नहीं मिलती थी. नए नियमों के लागू होने के बाद ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा. अब यात्रियों द्वारा दी गई टिप सीधे ड्राइवर के बैंक खाते में जाएगी.

एडवांस टिपिंग फीचर पर रोक

सरकार ने एक और अहम निर्णय लेते हुए राइड बुक करने या यात्रा शुरू होने से पहले टिप देने वाले फीचर को पूरी तरह बंद कर दिया है. पहले यह फीचर कई मामलों में अनुचित व्यापार प्रथा का रूप ले चुका था. अधिक टिप देने वाले यात्रियों को जल्दी राइड मिल जाती थी, जिससे बुकिंग प्रणाली नीलामी जैसी बन गई थी. Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने भी इस फीचर पर आपत्ति जताई थी.