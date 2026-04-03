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देश में बढ़ेगा इंडक्शन चूल्हों का उत्पादन, गैस की किल्लत से बचने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम एशिया संकट के कारण रसोई गैस की किल्लत से बचने हेतु सरकार ने इंडक्शन हीटर और बर्तनों का उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है. शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026 को राजधानी में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई, जिसमें रसोई गैस (LPG) पर निर्भरता कम करने के लिए बिजली से चलने वाले 'इंडक्शन हीटर' और उनके अनुकूल बर्तनों के घरेलू उत्पादन को युद्ध स्तर पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया.

बैठक के मुख्य बिंदु और रणनीति
इस महत्वपूर्ण बैठक में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव, बिजली सचिव और विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) शामिल हुए. अधिकारियों का मानना है कि यदि खाड़ी देशों में युद्ध लंबा खिंचता है, तो भारत को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है. सरकार की रणनीति है कि लोग गैस चूल्हों के बजाय बिजली से चलने वाले इंडक्शन का उपयोग बढ़ाएं, ताकि आयातित गैस की खपत कम की जा सके.

सप्लाई चेन और ऊर्जा संकट का खतरा
मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' लगभग बंद होने की कगार पर है. दुनिया की 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से होती है. कतर जैसे देशों में एलएनजी सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की खबरों ने चिंता और बढ़ा दी है. हालांकि भारत ने रूस, नाइजीरिया और अंगोला जैसे देशों से तेल आयात बढ़ाकर विकल्प तलाश लिए हैं, लेकिन घरेलू रसोई के लिए गैस की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

बाजार में बढ़ी मांग और भविष्य की तैयारी
पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से ही देश में इंडक्शन हीटरों की मांग में भारी उछाल देखा गया है. सरकार अब घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहन दे रही है ताकि इन उपकरणों की कमी न हो और कीमतें नियंत्रण में रहें. साथ ही, पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क भी घटाया गया है ताकि लागत का बोझ आम जनता पर न पड़े.

वैश्विक तनाव का असर
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. ट्रंप की हालिया चेतावनी और ईरान के कड़े रुख ने शांति की उम्मीदों को झटका दिया है. ऐसे में भारत "प्रोएक्टिव" (सक्रिय) रुख अपनाते हुए अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

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