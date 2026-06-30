ETV Bharat / business

पेट्रोल-डीजल पर लगी पाबंदियां हटीं, 1 जुलाई से सामान्य होगी बिक्री

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगी सभी अस्थाई पाबंदियों को 1 ही जुलाई से हटाने का बड़ा फैसला किया है. पिछले कुछ समय से देश में तेल की सप्लाई को लेकर जो दिक्कतें चल रही थीं, अब उनमें काफी सुधार आया है. इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है. सरकार का कहना है कि देश में ईंधन की उपलब्धता की समीक्षा करने के बाद यह पाया गया कि अब ये पाबंदियां जारी रखने की जरूरत नहीं है.

क्यों लगाई गई थीं पाबंदियां?

इसी महीने 12 जून को सरकार ने 'मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश, 2026' के तहत कुछ कड़े नियम लागू किए थे. उस समय मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई और समुद्री जहाजों के आने-जाने का रास्ता प्रभावित हुआ था.