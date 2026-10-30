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गीग और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन

सांकेतिक फोटो ( Ians )

नई दिल्ली: देश के करोड़ों असंगठित कामगारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े गीग वर्कर्स जैसे जोमैटो, स्विगी और ओला-उबर के डिलीवरी पार्टनर्स व ड्राइवर्स के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स और गीग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार, 30 अक्टूबर को यह बड़ी जानकारी दी गई है.

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले देश के करोड़ों मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना है.

केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे बोर्ड की अध्यक्षता

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस नए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की कमान केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के हाथों में होगी. इस बोर्ड का ढांचा बेहद मजबूत बनाया गया है, जिसमें सभी पक्षों को जगह दी गई है. बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ-साथ एग्रीगेटर कंपनियां जैसे फूड डिलीवरी और कैब कंपनियां, नियोक्ता, सिविल सोसायटी संगठन, मजदूर यूनियन और गीग वर्कर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.