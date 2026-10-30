गीग और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन
केंद्र सरकार ने गीग और असंगठित कामगारों के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन किया है, जिससे करोड़ों मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी.
Published : October 30, 2026 at 12:26 PM IST
नई दिल्ली: देश के करोड़ों असंगठित कामगारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े गीग वर्कर्स जैसे जोमैटो, स्विगी और ओला-उबर के डिलीवरी पार्टनर्स व ड्राइवर्स के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स और गीग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार, 30 अक्टूबर को यह बड़ी जानकारी दी गई है.
सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले देश के करोड़ों मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना है.
केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे बोर्ड की अध्यक्षता
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस नए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की कमान केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के हाथों में होगी. इस बोर्ड का ढांचा बेहद मजबूत बनाया गया है, जिसमें सभी पक्षों को जगह दी गई है. बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ-साथ एग्रीगेटर कंपनियां जैसे फूड डिलीवरी और कैब कंपनियां, नियोक्ता, सिविल सोसायटी संगठन, मजदूर यूनियन और गीग वर्कर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
क्या काम करेगा यह नया सोशल सिक्योरिटी बोर्ड?
'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी' के तहत बनाए गए इस बोर्ड के जिम्मे कई महत्वपूर्ण काम होंगे
- कल्याणकारी योजनाएं बनाना: यह बोर्ड अलग-अलग श्रेणी के मजदूरों की जरूरतों को देखते हुए उनके लिए खास सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश सरकार से करेगा.
- सरकारी योजनाओं की निगरानी: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मौजूदा योजनाओं की देखरेख और उनके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना.
- खातों और खर्चों की जांच: राज्यों के स्तर पर रखे जा रहे रिकॉर्ड्स की समीक्षा करना और वेलफेयर फंड से होने वाले खर्चों की बारीकी से जांच करना.
- नियमित बैठकें: यह बोर्ड साल में कम से कम तीन बार बैठक करेगा ताकि मजदूरों के मुद्दों पर लगातार काम किया जा सके.
बदलेगा काम का तरीका
हाल ही में श्रम मंत्रालय के सचिव चंद्र भूषण कुमार ने भी संकेत दिए थे कि नए लेबर कोड के आने से सरकार और उद्योग जगत के बीच सहयोग बढ़ेगा. डिजिटल ई-पोर्टल, यूनिफॉर्म रिटर्न फाइलिंग और नियमों के सरलीकरण से अब कंप्लायंस बेहद आसान होने जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर करोड़ों कामगारों को फायदा पहुंचेगा.
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