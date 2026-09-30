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सरकार ने नोटिफाई किए नए CAFE-3 नियम, अप्रैल 2027 से बदल जाएंगे गाड़ियों के मानक

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिए नए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE-3) नियमों को नोटिफाई कर दिया है. ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये कड़े नियम अप्रैल 2027 से लागू होंगे और मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे. सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण कम करना और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है.