सरकार ने नोटिफाई किए नए CAFE-3 नियम, अप्रैल 2027 से बदल जाएंगे गाड़ियों के मानक
केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिए नए CAFE-3 नियम नोटिफाई किए; अप्रैल 2027 से भारी वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक कड़े होंगे.
Published : September 30, 2026 at 11:01 AM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिए नए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (CAFE-3) नियमों को नोटिफाई कर दिया है. ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये कड़े नियम अप्रैल 2027 से लागू होंगे और मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे. सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण कम करना और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है.
नए नियमों में सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुए छोटी पेट्रोल कारों के लिए प्रस्तावित अलग छूट को पूरी तरह हटा दिया है. हालांकि, वाहन निर्माताओं के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले क्लीनर वाहनों (जैसे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों) के लिए इंसेंटिव (सुपर-क्रेडिट मैकेनिज्म) को बरकरार रखा है.
छोटी कारों को झटका, भारी वाहनों के लिए कड़े हुए नियम
सरकार ने पिछले साल सितंबर 2025 के ड्राफ्ट में 909 किलोग्राम तक की छोटी पेट्रोल कारों के लिए प्रति किलोमीटर 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन की छूट का प्रस्ताव दिया था. देश की कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने इस छूट का कड़ा विरोध किया था.
अंतिम नियमों में इस छूट को खत्म करके सरकार ने कुल बेड़े के कार्बन उत्सर्जन की गणना करने का फॉर्मूला ही बदल दिया है. नए फॉर्मूले के तहत वाहन के संदर्भ वजन को 1,170 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम कर दिया गया है. इस बदलाव से कम वजन वाली कारों को थोड़ी राहत मिलेगी, जबकि एसयूवी (SUV) जैसे भारी वाहनों के बेड़े के लिए उत्सर्जन के लक्ष्य पहले से कहीं ज्यादा कड़े हो जाएंगे.
ईवी और हाइब्रिड कारों के लिए 'सुपर-क्रेडिट' इंसेंटिव
सरकार ने ऑटो सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सुपर-क्रेडिट सिस्टम लागू रखा है. इसके तहत कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन प्रदर्शन की गणना करते समय.
- बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV): एक इलेक्ट्रिक कार को 3 वाहनों के बराबर गिना जाएगा.
- प्लग-इन और फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड: इन्हें 2.5 गुना का वेटेज फैक्टर मिलेगा.
- स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन: इन्हें 1.6 गुना का फैक्टर दिया जाएगा.
- फ्लेक्स-फ्यूल वाहन: इन्हें 1.1 गुना का वेटेज फैक्टर मिलेगा.
पहली बार लागू होगा क्रेडिट-डेबिट सिस्टम
इन नियमों की सबसे खास बात यह है कि सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक क्रेडिट-डेबिट सिस्टम पेश किया है. जो कंपनियां सरकार द्वारा तय उत्सर्जन लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करेंगी, वे 'क्रेडिट' कमाएंगी. वहीं, जो कंपनियां इन मानकों को पूरा करने में पीछे रह जाएंगी, उनके खाते में 'डेबिट' (पेनल्टी के रूप में) जुड़ता जाएगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नियम से ऑटो कंपनियों के बीच भारतीय बाजार में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां उतारने की होड़ मचने वाली है.
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