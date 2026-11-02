1 जनवरी 2027 से लागू होगा नया भारतीय वायुयान नियम, हवाई किराए में पारदर्शिता पर फोकस
नया भारतीय वायुयान नियम के मुताबिक, अगले साल से, विमानन कंपनियों को कुल टिकट कीमत का खुलासा करना होगा. डीजीसीए इस पर निगरानी रखेगा.
Published : November 2, 2026 at 2:47 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए नए विनियामक ढांचे को अधिसूचित कर दिया है जो 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए विमानन नियमों को भारतीय वायुयान नियम, 2026 के रूप में घोषित किया है, जो लगभग नौ दशकों से इस उद्योग को नियंत्रित कर रहे एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 की जगह लेंगे.
इसके अलावा, ये नियम विमान पंजीकरण, प्रमाणन, निर्माण, रखरखाव, उड़ान संचालन, कर्मियों के लाइसेंस और एयरपोर्ट ऑपरेशन को कवर करने वाला एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं. नए वायुयान नियम विमान मालिकों, ऑपरेटरों, एयरलाइंस और अन्य विमानन हितधारकों की जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करते हैं.
इसके प्रमुख प्रावधानों में विमान पंजीकरण और उड़ान योग्यता प्रमाणन को नियंत्रित करने वाले नियम शामिल हैं, जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यकताएं तय करते हैं कि कोई विमान संचालन के लिए उपयुक्त और सुरक्षित है या नहीं. यह फ्रेमवर्क विमान के डिजाइन, विनिर्माण मानकों, संशोधनों और मरम्मत से जुड़ी मंजूरियों को भी कवर करता है.
नए नियमों के मुताबिक, विमानों के पूरे ऑपरेशनल लाइफ साइकिल के दौरान नियमित निरीक्षण और रखरखाव प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है. इसके अलावा, विमानों को उड़ान के योग्य बनाए रखने के लिए ऑपरेटर्स को सुरक्षा मानकों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा.
नए फ्रेमवर्क में विमानन कर्मियों के लिए योग्यता और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को भी निर्धारित किया गया है, जिसमें पायलट, विमान रखरखाव इंजीनियर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर शामिल हैं. यह प्रशिक्षण, परीक्षा, अनुभव और मेडिकल फिटनेस संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है, साथ ही लाइसेंस के नवीनीकरण, निलंबन या रद्दीकरण की शर्तों की रूपरेखा भी तैयार करता है.
इसके अलावा, ये नियम एयरलाइन ऑपरेशन से जुड़े हैं, जिसमें फ्लाइट प्लानिंग, ऑपरेशनल प्रोसीजर और सुरक्षा की जरूरतें शामिल हैं. पायलट और केबिन क्रू के लिए फ्लाइट और ड्यूटी टाइम लिमिट से जुड़े नियम शामिल किए गए हैं ताकि थकान को रोका जा सके और ऑपरेशनल सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके. नियमों में किराए की पारदर्शिता की जरूरतों के बारे में भी विस्तृत रूप में बताया गया है.
अगले साल से, विमानन कंपनियों को आधार किराए, करों, शुल्क, रद्दीकरण शुल्क और रिफंड नीतियों के साथ यात्रियों द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल टिकट कीमत का खुलासा करना होगा. टैरिफ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की निगरानी के अधीन रहेंगे. नए फ्रेमवर्क में एयरपोर्ट लाइसेंसिंग और एयरपोर्ट बुनियादी ढांचा मानक भी शामिल हैं.
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