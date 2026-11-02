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1 जनवरी 2027 से लागू होगा नया भारतीय वायुयान नियम, हवाई किराए में पारदर्शिता पर फोकस

1 जनवरी 2027 से लागू होगा नया भारतीय वायुयान नियम, हवाई किराए में पारदर्शिता पर फोकस ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए नए विनियामक ढांचे को अधिसूचित कर दिया है जो 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए विमानन नियमों को भारतीय वायुयान नियम, 2026 के रूप में घोषित किया है, जो लगभग नौ दशकों से इस उद्योग को नियंत्रित कर रहे एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 की जगह लेंगे.

इसके अलावा, ये नियम विमान पंजीकरण, प्रमाणन, निर्माण, रखरखाव, उड़ान संचालन, कर्मियों के लाइसेंस और एयरपोर्ट ऑपरेशन को कवर करने वाला एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं. नए वायुयान नियम विमान मालिकों, ऑपरेटरों, एयरलाइंस और अन्य विमानन हितधारकों की जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करते हैं.

इसके प्रमुख प्रावधानों में विमान पंजीकरण और उड़ान योग्यता प्रमाणन को नियंत्रित करने वाले नियम शामिल हैं, जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यकताएं तय करते हैं कि कोई विमान संचालन के लिए उपयुक्त और सुरक्षित है या नहीं. यह फ्रेमवर्क विमान के डिजाइन, विनिर्माण मानकों, संशोधनों और मरम्मत से जुड़ी मंजूरियों को भी कवर करता है. नए नियमों के मुताबिक, विमानों के पूरे ऑपरेशनल लाइफ साइकिल के दौरान नियमित निरीक्षण और रखरखाव प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है. इसके अलावा, विमानों को उड़ान के योग्य बनाए रखने के लिए ऑपरेटर्स को सुरक्षा मानकों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा.