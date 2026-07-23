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कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने पर सरकार का रुख साफ नहीं

क्रूड में भारी उतार-चढ़ाव और तेल कंपनियों के नुकसान के कारण सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने पर कोई साफ संकेत नहीं दिया है.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 5:31 PM IST

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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी भारी उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत सरकार ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती करने का कोई संकेत नहीं दिया है. सरकार का कहना है कि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

लोकसभा में सरकार का लिखित जवाब
लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार बेहद संवेदनशील बना हुआ है. उन्होंने कीमतों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा देते हुए बताया कि 30 अप्रैल 2026 को ब्रेंट क्रूड की कीमत 122.86 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 2 जुलाई 2026 को गिरकर 68.17 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई थी. हालांकि, यह राहत अस्थायी रही और 21 जुलाई 2026 को कीमतें दोबारा बढ़कर 92.19 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं.

आयात पर निर्भरता और राजस्व का नुकसान
सरकार ने बताया कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है. मार्च 2026 से जारी संकट के कारण आयात लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है. उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने मार्च 2026 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, जिससे सरकारी कर राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है.

सरकारी तेल कंपनियों पर वित्तीय दबाव
मंत्रालय के अनुसार, लगातार जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है. पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी (LPG) को नियंत्रित दरों पर बेचने के कारण इन कंपनियों को भारी घाटा झेलना पड़ा है. इसके बावजूद, आम जनता पर बोझ न डालते हुए खुदरा कीमतों में बेहद मामूली बढ़ोतरी की गई थी.

मौजूदा दरें
सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है. सरकार ने कीमतों में किसी भी तरह की कटौती के लिए कोई निश्चित समयसीमा या शर्त तय नहीं की है.

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