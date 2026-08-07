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GOBARdhan योजना से ईंधन आयात में ₹40,000 करोड़ की होगी बचत, देश में पैदा होंगे 1.5 लाख नए रोजगार

कैबिनेट ने ₹23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी, जिससे ईंधन आयात में ₹40,000 करोड़ बचेंगे और 1.5 लाख रोजगार पैदा होंगे.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 1:46 PM IST

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नई दिल्ली: देश को हरित ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय परिपत्र जैव ऊर्जा योजना 'गोवर्धन' (GOBARdhan) को औपचारिक मंजूरी दे दी है. सरकार ने इस दूरगामी योजना के लिए कुल ₹23,731 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है. यह महत्वाकांक्षी अभियान आगामी दस वर्षों यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2035-36 तक पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिसका मुख्य ध्यान कचरे से कंचन बनाने की तकनीक को व्यावसायिक रूप देना है.

अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगी नई गति
इस योजना के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव काफी व्यापक होने की उम्मीद है. आधिकारिक बयान के अनुसार, घरेलू स्तर पर कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) का उत्पादन तेजी से बढ़ने के कारण भारत को विदेशी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के आयात पर निर्भरता कम करने में बड़ी मदद मिलेगी. इससे सीधे तौर पर देश को ₹40,000 करोड़ से अधिक की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी. इसके अलावा, देश भर में बायोगैस संयंत्रों का जाल बिछने से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह योजना बायोगैस उद्योग के जरिए राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में ₹75,000 करोड़ से अधिक का मूल्य जोड़ेगी और अगले एक दशक में घरेलू उत्पादन को करीब दस गुना तक बढ़ा देगी.

उत्पादकों और निवेशकों के लिए सरकारी प्रोत्साहन
व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक समर्पित 'सीबीजी ऑफटेक एश्योरेंस' ढांचा तैयार किया है. इसके तहत सिटी गैस वितरण कंपनियों के लिए बायोगैस की खरीद को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे उत्पादकों को एक तैयार और स्थिर बाजार मिल सके. निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सरकार ने ₹2,110 प्रति MMBTU की एक स्थिर प्रशासनिक कीमत भी तय की है. साथ ही, संयंत्र स्थापित करने के शुरुआती खर्च को कम करने के लिए प्रति टन-प्रतिदिन की क्षमता पर ₹2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता और लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए बैंक ऋण पर 85 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी देने का प्रावधान किया गया है.

गैस ब्लेंडिंग का अनिवार्य नियम और पर्यावरण लाभ
वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और घरों तक पहुंचने वाली पीएनजी गैस में बायोगैस का मिश्रण करना अब कानूनी रूप से अनिवार्य होगा. इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2026-27 में 3 प्रतिशत के अनिवार्य मिश्रण से होगी, जिसे क्रमशः बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2028-29 तक 5 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है. गोवर्धन एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अब तक देश भर में 1,908 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 217 संयंत्रों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है और 339 संयंत्र वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं. पर्यावरण के लिहाज से यह योजना सालाना 40 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और खेतों के लिए 250 मिलियन मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन करेगी.

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