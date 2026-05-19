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क्या सरकार लेगी मंदिरों के सोने पर बड़ा फैसला? वित्त मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान

सरकार ने मंदिरों के सोने के मौद्रिकरण और उसे सामरिक भंडार बनाने की अफवाहों को पूरी तरह भ्रामक, झूठा और निराधार बताया है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 11:34 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल माध्यमों पर चल रही उन सभी अफवाहों और अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार देश के धार्मिक ट्रस्टों और मंदिरों के सोने के मौद्रिकरण की योजना बना रही है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर इन दावों को पूरी तरह से भ्रामक, झूठा और निराधार बताया है. सरकार ने साफ किया है कि ऐसी कोई भी नीति विचाराधीन नहीं है.

अफवाहों पर वित्त मंत्रालय का सख्त रुख
पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर यह भ्रामक संदेश फैल रहा था कि सरकार सभी धार्मिक संस्थानों के पास जमा सोने को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक नई अनिवार्य नीति ला रही है. इसके साथ ही कुछ वायरल दावों में यह भी कहा गया था कि मंदिरों के शिखरों, दरवाजों, खंभों और अन्य ढांचों पर लगी सोने की परतों को सरकार अपने कब्जे में लेकर भारत के 'सामरिक स्वर्ण भंडार' के रूप में घोषित करने वाली है. वित्त मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की बातें केवल जनता को गुमराह करने और समाज में अनावश्यक भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं.

आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करने की अपील
सरकार ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी असत्यापित जानकारी या सोशल मीडिया अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही इन्हें आगे बढ़ाएं. मंत्रालय ने कहा कि बिना जांचे-परखे सूचनाएं फैलाने से समाज में गलतफहमी और घबराहट पैदा होती है. किसी भी नीतिगत निर्णय या सरकारी योजना के बारे में आधिकारिक जानकारी केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), सरकारी वेबसाइटों और सत्यापित सार्वजनिक संचार मंचों के माध्यम से ही साझा की जाती है.

स्वैच्छिक योजनाएं पहले की तरह जारी
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में मौजूदा 'गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम' (GMS) पूरी तरह से स्वैच्छिक है. इसके तहत कोई भी आम नागरिक या धार्मिक संस्था अपनी मर्जी से निष्क्रिय पड़े सोने को बैंकों में जमा कर उस पर तय ब्याज कमा सकती है. सरकार किसी भी धार्मिक संस्थान पर इसके लिए कोई दबाव नहीं बना रही है. मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित है और उस पर केवल संबंधित ट्रस्ट का ही अधिकार रहेगा.

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