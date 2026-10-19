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सोशल मीडिया पर एकतरफा खबरों पर लगेगी रोक, सरकार ने मेटा को जारी की सख्त एडवाइजरी

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी मेटा को एक कड़ा परामर्श जारी किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा को निर्देश दिया है कि वह अपने 'कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम' में तुरंत सुधार करे. सरकार ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम के कारण यूजर्स के सामने केवल एक ही प्रकार के विचार या नैरेटिव नहीं आने चाहिए.

मंत्रालय का मानना है कि सोशल मीडिया पर बिना संदर्भ के दिखाई जाने वाली पुरानी या गलत तस्वीरें और वीडियो जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. सरकार ने मेटा से इस पर तुरंत सख्त कदम उठाने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

सरकार की मेटा से 6 बड़ी मांगें

मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में मेटा के सामने छह प्रमुख मांगें रखी गई हैं, जिन्हें "तत्काल प्रभाव" से लागू करने की सलाह दी गई है विचारों में विविधता लाएं : मेटा का एल्गोरिदम इस तरह काम करे कि यूजर्स को किसी भी मुद्दे पर केवल एकतरफा जानकारी न मिले, बल्कि उन्हें विविध और विश्वसनीय विचार दिखाई दें.

: मेटा का एल्गोरिदम इस तरह काम करे कि यूजर्स को किसी भी मुद्दे पर केवल एकतरफा जानकारी न मिले, बल्कि उन्हें विविध और विश्वसनीय विचार दिखाई दें. सच्चाई और संदर्भ स्पष्ट करें: वर्तमान में चल रहे सार्वजनिक आंदोलनों या घटनाओं से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और ग्राफिक्स का सही संदर्भ यूजर्स को साफ दिखना चाहिए.

वर्तमान में चल रहे सार्वजनिक आंदोलनों या घटनाओं से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और ग्राफिक्स का सही संदर्भ यूजर्स को साफ दिखना चाहिए. पुरानी और भ्रामक सामग्री पर रोक: पुरानी घटनाओं की तस्वीरों या चुनिंदा रूप से एडिट किए गए वीडियो को वर्तमान की घटना बताकर फैलाए जाने वाले कंटेंट पर कड़ी नजर रखी जाए.

पुरानी घटनाओं की तस्वीरों या चुनिंदा रूप से एडिट किए गए वीडियो को वर्तमान की घटना बताकर फैलाए जाने वाले कंटेंट पर कड़ी नजर रखी जाए. तेजी से जांच की व्यवस्था: जो पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा है, उनकी पहचान और समीक्षा के लिए एक 'फास्ट-ट्रैक' सिस्टम बनाया जाए.

जो पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा है, उनकी पहचान और समीक्षा के लिए एक 'फास्ट-ट्रैक' सिस्टम बनाया जाए. अफवाहों पर नियंत्रण: पुलिस कार्रवाई, आपातकाल या सरकारी प्रतिबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे असत्यापित दावों और भ्रामक कंटेंट को आगे बढ़ने से रोका जाए.

पुलिस कार्रवाई, आपातकाल या सरकारी प्रतिबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे असत्यापित दावों और भ्रामक कंटेंट को आगे बढ़ने से रोका जाए. कानूनी एजेंसियों को तुरंत सहयोग: सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत कानून प्रवर्तन और सरकारी एजेंसियों को तय समय सीमा के भीतर जरूरी जानकारी और सहायता दी जाए. दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों के बीच आया निर्देश

हालांकि सरकार ने अपनी इस एडवाइजरी में किसी खास घटना का नाम नहीं लिया है, लेकिन यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और अन्य विपक्षी दल दिल्ली में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मिली थी कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर एक ही तरह के कंटेंट को एल्गोरिदम द्वारा ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, जिससे सार्वजनिक अशांति का खतरा बढ़ गया था.