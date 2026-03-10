देशभर में अनिवार्य वस्तु अधिनियम लागू, सख्त गाइडलाइन जारी; कालाबाजारी करने वालों को अब सीधे होगी जेल
ऊर्जा संकट LPG संकट रोकने हेतु अनिवार्य वस्तु अधिनियम लागू; रिफाइनरियों को अधिकतम उत्पादन के सख्त निर्देश जारी.
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ईरान युद्ध की आहट के बीच भारत सरकार ने घरेलू ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. देश में रसोई गैस (LPG) की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम (EC Act) लागू कर दिया है.
यह निर्णय तब लिया गया है जब देश के कई हिस्सों में होटलों और रेस्तरां द्वारा कमर्शियल एलपीजी की किल्लत की खबरें आ रही थीं और युद्ध के डर से आम जनता में 'पैनिक बुकिंग'बढ़ गई थी.
रिफाइनरियों को सख्त निर्देश
सरकार ने सभी तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी के उत्पादन को अधिकतम स्तर पर ले जाएं. इसके लिए 'हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स' (प्रोपेन और ब्यूटेन) का रुख मोड़कर उन्हें विशेष रूप से एलपीजी पूल में डालने को कहा गया है. अब रिफाइनरियां इन गैसों का उपयोग पेट्रोकेमिकल उत्पादन या निर्यात के लिए नहीं कर सकेंगी, बल्कि इनका इस्तेमाल केवल घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए होगा.
नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026
आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने 'नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर 2026' भी जारी किया है. इसके तहत घरेलू पीएनजी (PNG), परिवहन के लिए सीएनजी (CNG) और एलपीजी उत्पादन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा गया है. गेल (GAIL) और पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) को इस आवंटन ढांचे की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बुकिंग नियमों में बदलाव
बाजार में जमाखोरी और घबराहट को रोकने के लिए सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर रिफिल की बुकिंग अवधि में बदलाव किया है. अब उपभोक्ता 21 दिन के बजाय 25 दिन के अंतराल के बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर पाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि एक औसत परिवार साल में 7-8 सिलेंडर का उपयोग करता है, जिसे देखते हुए 25 दिन की सीमा तार्किक है. हाल के दिनों में मांग में 15 से 20 प्रतिशत का उछाल देखा गया था, जो मुख्य रूप से आपूर्ति रुकने के डर से किया गया था.
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर राहत
राहत की बात यह है कि सरकार ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से इनकार किया है. तेल विपणन कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) वर्तमान लागत के दबाव को खुद वहन करेंगी. सरकार ने संसद को सूचित किया कि भारत के पास वर्तमान में 74 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है, जो किसी भी वैश्विक संकट की स्थिति में देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और अनावश्यक सिलेंडर बुक न करें, क्योंकि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.
