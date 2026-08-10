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संसद में नया खनन विधेयक पेश, लिथियम और कोबाल्ट निकालने वाली कंपनियों को मिलेगी भारी राहत

नई दिल्ली: देश के खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और भारत को वैश्विक स्तर पर खनिज आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (MMDR Amendment Bill, 2026) पेश कर दिया है. यह नया कानून दशकों पुराने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की जगह लेगा. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल करना और देश में लिथियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को युद्ध स्तर पर तेज करना है.

मल्टी-मिनरल लीज: एक ही पट्टे पर कई खनिजों का खनन

नए नियमों के लागू होने के बाद खनन कंपनियों को अलग-अलग खनिजों के लिए नए सिरे से लंबी और थकाऊ लाइसेंस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. यदि किसी कंपनी के पास पहले से किसी एक खनिज का माइनिंग लाइसेंस (पट्टा) है और उसी आवंटित क्षेत्र में सर्वे के दौरान कोई दूसरा खनिज भी मिल जाता है, तो कंपनी उस नए खनिज को भी अपने मौजूदा पट्टे में शामिल करने के लिए सीधे राज्य सरकार को आवेदन दे सकेगी.

लिथियम और कोबाल्ट के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी, सेमीकंडक्टर और हाई-टेक उद्योगों के लिए जरूरी लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, सोना और चांदी जैसे खनिजों के खनन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक छूट दी है. यदि कंपनियां इन रणनीतिक खनिजों को अपनी मौजूदा लीज में शामिल करती हैं, तो उन्हें सरकार को कोई भी अतिरिक्त राशि या नीलामी प्रीमियम नहीं देना होगा. हालांकि, अन्य सामान्य खनिजों को जोड़ने पर नियमानुसार रॉयल्टी या नीलामी प्रीमियम देय होगा.

इसी नियम के तहत, यदि किसी बड़े खनिज की लीज में रेत, बजरी या पत्थर जैसे छोटे खनिजो को जोड़ना है, तो उसकी रॉयल्टी राज्य सरकारें तय करेंगी. लेकिन सुरक्षा कारणों से, तय ग्रेड से ऊपर के परमाणु खनिजों (Atomic Minerals जैसे यूरेनियम) को किसी भी सामान्य नॉन-एटॉमिक लीज में जोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी.