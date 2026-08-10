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संसद में नया खनन विधेयक पेश, लिथियम और कोबाल्ट निकालने वाली कंपनियों को मिलेगी भारी राहत

लोकसभा में पेश खनिज संशोधन विधेयक 2026 के तहत कैप्टिव खदानों की बिक्री सीमा हटी, बहु-खनिज पट्टे और ऑनलाइन मिनरल एक्सचेंज को मंजूरी मिली.

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संसद में नया खनन विधेयक पेश (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 2:07 PM IST

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नई दिल्ली: देश के खनन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने और भारत को वैश्विक स्तर पर खनिज आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (MMDR Amendment Bill, 2026) पेश कर दिया है. यह नया कानून दशकों पुराने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की जगह लेगा. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल करना और देश में लिथियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को युद्ध स्तर पर तेज करना है.

मल्टी-मिनरल लीज: एक ही पट्टे पर कई खनिजों का खनन
नए नियमों के लागू होने के बाद खनन कंपनियों को अलग-अलग खनिजों के लिए नए सिरे से लंबी और थकाऊ लाइसेंस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. यदि किसी कंपनी के पास पहले से किसी एक खनिज का माइनिंग लाइसेंस (पट्टा) है और उसी आवंटित क्षेत्र में सर्वे के दौरान कोई दूसरा खनिज भी मिल जाता है, तो कंपनी उस नए खनिज को भी अपने मौजूदा पट्टे में शामिल करने के लिए सीधे राज्य सरकार को आवेदन दे सकेगी.

लिथियम और कोबाल्ट के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी, सेमीकंडक्टर और हाई-टेक उद्योगों के लिए जरूरी लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, सोना और चांदी जैसे खनिजों के खनन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक छूट दी है. यदि कंपनियां इन रणनीतिक खनिजों को अपनी मौजूदा लीज में शामिल करती हैं, तो उन्हें सरकार को कोई भी अतिरिक्त राशि या नीलामी प्रीमियम नहीं देना होगा. हालांकि, अन्य सामान्य खनिजों को जोड़ने पर नियमानुसार रॉयल्टी या नीलामी प्रीमियम देय होगा.

इसी नियम के तहत, यदि किसी बड़े खनिज की लीज में रेत, बजरी या पत्थर जैसे छोटे खनिजो को जोड़ना है, तो उसकी रॉयल्टी राज्य सरकारें तय करेंगी. लेकिन सुरक्षा कारणों से, तय ग्रेड से ऊपर के परमाणु खनिजों (Atomic Minerals जैसे यूरेनियम) को किसी भी सामान्य नॉन-एटॉमिक लीज में जोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी.

कैप्टिव खदानों को मिली 100% खुली बाजार छूट
औद्योगिक घरानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कैप्टिव खदानों पर लागू पुरानी 50% की बिक्री सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया है. अब ये खदानें अपनी निजी औद्योगिक जरूरत पूरी करने के बाद बचा हुआ 100% खनिज स्टॉक खुले बाजार में व्यावसायिक रूप से बेच सकेंगी. इसके साथ ही, खदान परिसर में वर्षों से जमा पड़े खनिज मलबे (डंप) को भी केंद्र द्वारा निर्धारित तारीख तक बेचने की अनुमति राज्य सरकारें दे सकेंगी.

'मिनरल एक्सचेंज' और गहरे खनन का विस्तार
खनिजों और धातुओं के व्यापार को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए देश में पहली बार एक रेगुलेटेड 'मिनरल एक्सचेंज' स्थापित किया जाएगा. यह शेयर बाजार की तरह एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा जहां धातुओं की लाइव खरीद-बिक्री होगी. सरकार इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त नियम बनाएगी.

इसके अलावा, जमीन से 200 मीटर से अधिक गहराई में मिलने वाले 'डीप-सीटेड' खनिजों को निकालने के लिए कंपनियों को उनके कुल माइनिंग एरिया में 10% से 30% तक का एकमुश्त विस्तारदिया जाएगा. साथ ही, खनिज खोज के लिए बने नेशनल फंड का दायरा बढ़ाकर इसका नाम 'नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट' किया गया है, जो अब खदानों के विकास के लिए भी सीधा पैसा देगा.

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Last Updated : August 10, 2026 at 2:07 PM IST

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