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Govt Hikes Tax: पेट्रोल पर टैक्स घटा, डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़कर हुई ₹15.5; आज से लागू हुईं नई दरें, जानें आप पर असर

सरकार ने वैश्विक कीमतों में उछाल के बाद डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, जबकि पेट्रोल पर निर्यात शुल्क घटा दिया है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 10:03 AM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने देश की राजकोषीय नीति में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (EAS: विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) में भारी बढ़ोतरी कर दी है. इसके विपरीत, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में आंशिक कटौती की गई है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, संशोधित दरें गुरुवार, 16 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलते रिफाइनिंग मार्जिन को देखते हुए सरकार ने ये बदलाव किए हैं:

  • डीजल का निर्यात शुल्क: इसे ₹8.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे ₹15.5 प्रति लीटर कर दिया गया है. इसमें ₹7 प्रति लीटर का भारी इजाफा हुआ है.
  • विमान ईंधन (ATF): जेट फ्यूल पर निर्यात टैक्स ₹7.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14.5 प्रति लीटर कर दिया गया है.
  • पेट्रोल: निर्यातकों को राहत देते हुए पेट्रोल पर ड्यूटी ₹4 प्रति लीटर से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दी गई है.

भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ते तेल के दाम
इस नीतिगत फैसले के पीछे पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक संकट मुख्य कारण है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका गहरा गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने और उसके बाद अमेरिकी बुनियादी ढांचे पर हुए जवाबी हमलों ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है. इस संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, जिससे तेल रिफाइनिंग कंपनियों का मुनाफा अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया था.

घरेलू बाजार और कंपनियों पर प्रभाव
सरकार हर पखवाड़े कच्चे तेल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन की समीक्षा करती है, ताकि कंपनियां देश में ईंधन की कमी न होने दें और विदेशों में अत्यधिक मुनाफा कमाने पर टैक्स वसूला जा सके.

इस बढ़ोतरी का सीधा असर निजी रिफाइनिंग कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा, जो बड़े पैमाने पर यूरोपीय और अन्य विदेशी बाजारों में ईंधन निर्यात करती हैं. हालांकि, आम नागरिकों के लिए राहत की बात यह है कि इस फैसले का देश के घरेलू पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा. स्थानीय बाजार के लिए उत्पाद शुल्क को यथावत रखा गया है.

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