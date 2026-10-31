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बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों की तैयारी, केंद्र सरकार ने बनाया हाई-लेवल पैनल, सुरेश एन पटेल होंगे अध्यक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ians )

नई दिल्ली: देश के बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बदलने और इसे आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 'हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत' का गठन किया है. इस हाई-लेवल कमेटी की कमान पूर्व सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर (CVC) सुरेश एन पटेल को सौंपी गई है.

वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस कमेटी का कार्यकाल छह महीने का होगा. यह पैनल देश के बैंकिंग सिस्टम, नियमों और कामकाज के तरीकों की समीक्षा करेगा और 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने के लिए जरूरी सुधारों का खाका तैयार करेगा. आपको बता दें कि इस कमेटी को बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान किया था.

कमेटी में शामिल हैं दिग्गज चेहरे

इस हाई-लेवल पैनल में बैंकिंग जगत के कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं. सुरेश एन पटेल की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में आरबीआई (RBI) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन और इंडियन बैंक की पूर्व एमडी पद्मजा चुंडुरू को सदस्य बनाया गया है.