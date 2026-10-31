बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों की तैयारी, केंद्र सरकार ने बनाया हाई-लेवल पैनल, सुरेश एन पटेल होंगे अध्यक्ष
सुरेश एन पटेल की अध्यक्षता में केंद्र ने बैंकिंग सुधारों के लिए हाई-लेवल कमेटी बनाई, जो AI और डिजिटल बैंकिंग का रोडमैप तैयार करेगी.
Published : October 31, 2026 at 1:34 PM IST
नई दिल्ली: देश के बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह बदलने और इसे आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 'हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत' का गठन किया है. इस हाई-लेवल कमेटी की कमान पूर्व सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर (CVC) सुरेश एन पटेल को सौंपी गई है.
वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस कमेटी का कार्यकाल छह महीने का होगा. यह पैनल देश के बैंकिंग सिस्टम, नियमों और कामकाज के तरीकों की समीक्षा करेगा और 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने के लिए जरूरी सुधारों का खाका तैयार करेगा. आपको बता दें कि इस कमेटी को बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान किया था.
कमेटी में शामिल हैं दिग्गज चेहरे
इस हाई-लेवल पैनल में बैंकिंग जगत के कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं. सुरेश एन पटेल की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में आरबीआई (RBI) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, पूर्व डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन और इंडियन बैंक की पूर्व एमडी पद्मजा चुंडुरू को सदस्य बनाया गया है.
क्या है इस कमेटी का मुख्य काम?
कमेटी का मुख्य मकसद भारतीय बैंकों को ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाना है. इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं
- ग्लोबल स्टैंडर्ड: भारतीय बैंकिंग नियमों और तौर-तरीकों की तुलना दुनिया के सबसे बेहतरीन बैंकों से करना और उन्हें भारत के हिसाब से लागू करना.
- कानूनी और रेगुलेटरी सुधार: कमर्शियल बैंकों के साथ-साथ रीजनल रूरल बैंक (RRB) और कोऑपरेटिव बैंकों के नियमों की समीक्षा करना ताकि बैंकिंग को आसान और ज्यादा असरदार बनाया जा सके.
- सस्ता कर्ज और निवेश: देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन की लागत को कम करने के उपाय खोजना. इसके साथ ही बैंकों, डीएफआई (DFIs) और एनबीएफसी (NBFCs) के लिए लंबे समय की कैपिटल जरूरतों का आकलन करना.
- प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL): समाज के हर तबके तक लोन की सही पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और लीड बैंक स्कीम की समीक्षा करना.
AI और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर
बदलते दौर में बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए यह कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल इनोवेशन के इस्तेमाल के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार करेगी. साथ ही, डिजिटल बैंकिंग में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय भी सुझाएगी. इसके अलावा, बैंकिंग सेक्टर को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ने और वर्कफोर्स की क्षमता बढ़ाने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा.
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