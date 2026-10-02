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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एक्शन में सरकार, भारतीय कारोबारियों को नुकसान से बचाने के लिए लिया बड़ा फैसला

पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए 'रिलीफ' और 'रॉडटेप' योजनाओं की समय सीमा बढ़ा दी है.

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पश्चिम एशिया में रुकावटों के बीच एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट उपायों को बढ़ाया (Photo: www.mygov.in)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 12:51 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के समुद्री रास्तों में जारी भारी तनाव और लॉजिस्टिक्स की अनिश्चितताओं के बीच भारत सरकार ने देश के निर्यातकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय व्यापार को सुरक्षित रखने और निर्यातकों को भारी नुकसान से बचाने के लिए अपनी दो बड़ी और बेहद लोकप्रिय योजनाओं—'रिलीफ' और 'रॉडटेप'—की समय सीमा को आगे बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा की है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य वैश्विक संकट के समय में भी भारतीय निर्यात की रफ्तार को बनाए रखना है. दरअसल, पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण समुद्री रास्तों से माल भेजने की लागत बहुत बढ़ गई है और युद्ध के खतरों को देखते हुए जहाजों का बीमा प्रीमियम भी आसमान छू रहा है. ऐसे मुश्किल समय में सरकार का यह फैसला भारतीय व्यापारियों के लिए एक बड़े सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा.

'रिलीफ' योजना: महंगे इंश्योरेंस से बचाएगी सरकार
सरकार ने 'रिलीफ' (रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन) योजना के दूसरे चरण की अवधि का विस्तार किया है. यह निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक समयबद्ध और विशेष पहल है. इस योजना की मुख्य बातें हैं

95% तक की बड़ी सुरक्षा: इस योजना के तहत, संकटग्रस्त और तनाव वाले विशिष्ट क्षेत्रों में सामान भेजने वाले निर्यातकों को अब ईसीजीसी कवर लेने पर 95 प्रतिशत तक का भारी क्रेडिट-रिस्क प्रोटेक्शन दिया जा रहा है.

प्रीमियम का बोझ नहीं बढ़ेगा: सरकार ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया है कि संकट के इस दौर में भी निर्यातकों को पहले की तरह सामान्य बीमा प्रीमियम ही देना होगा. बीमा कंपनियों द्वारा बढ़ाई गई अतिरिक्त लागत का बोझ सरकार खुद संभालेगी.

किन्हें मिलेगा इसका लाभ: यह सुविधा उन सभी स्टैंड-अलोन और होल टर्नओवर पॉलिसियों पर लागू होगी जो 16 मार्च, 2026 या उसके बाद ली गई हैं. इसका लाभ फुल कंटेनर लोड , लेस कंटेनर लोड और रीफर कंटेनरों को मिलेगा. हालांकि, देश की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा यानी तेल और गैस के शिपमेंट्स को इस दायरे से बाहर रखा गया है.

'रॉडटेप' योजना: टैक्स रिफंड से मिलेगी मजबूती
इसके साथ ही, सरकार ने निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर करों की छूट से जुड़ी अपनी फ्लैगशिप योजना 'रॉडटेप' (रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स) को भी 31 दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है.

क्या है यह योजना: 'रॉडटेप' योजना के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाले सामानों पर लगने वाले उन सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों, शुल्कों व लेवी को वापस कर दिया जाता है, जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत माफ नहीं हो पाते हैं. इसमें सामान बनाने के शुरुआती चरणों में लगने वाले अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हैं.

समान रूप से सबका फायदा: इस समय-सीमा विस्तार का लाभ घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाइयों, एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस धारकों, विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों और निर्यात उन्मुख इकाइयों (EOU) को समान रूप से मिलता रहेगा.

स्थिर रहेंगी दरें: मंत्रालय ने साफ किया है कि 30 सितंबर तक लागू टैक्स रिफंड की मौजूदा दरें और मूल्य सीमाएं (Appendix 4R और 4RE) दिसंबर के अंत तक बिना किसी बदलाव के पूरी तरह से स्थिर रहेंगी, जिससे कारोबारियों को अपनी मूल्य नीति तय करने में आसानी होगी.

मंत्रालय के अनुसार, इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों से भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले अपने सामान की कीमतें नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और वे बिना किसी आर्थिक डर के वैश्विक बाजार में डटे रह सकेंगे.

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