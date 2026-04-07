बड़ी राहत: प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो LPG सिलेंडर का कोटा हुआ दोगुना, अब बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा गैस
केंद्र सरकार ने बिना पते वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो वाले LPG सिलेंडर का दैनिक कोटा दोगुना कर दिया है,जिससे आपूर्ति आसान होगी.
Published : April 7, 2026 at 11:23 AM IST
नई दिल्ली: देश के करोड़ों प्रवासी श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के लिए 'फ्री ट्रेड एलपीजी' (FTL) के 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों का दैनिक आवंटन अब दोगुना कर दिया गया है.
मार्च की सीमा को किया गया खत्म
सरकार का यह फैसला मार्च 2026 में लागू किए गए उस नियम में बदलाव है, जिसमें आपूर्ति पर 20 प्रतिशत की सीमा (कैप) लगाई गई थी. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब सिलेंडरों का बढ़ा हुआ आवंटन मार्च के शुरुआती हफ्तों में दर्ज की गई औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर तय किया जाएगा. यह कदम उन रिपोर्टों के बाद उठाया गया है जिनमें संकेत मिला था कि कई राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की मांग मौजूदा कोटे से कहीं अधिक है.
वितरण की नई व्यवस्था
अधिसूचना के अनुसार, इन अतिरिक्त 5-किलो के सिलेंडरों को सीधे राज्य सरकारों और उनके 'खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों' के नियंत्रण में रखा जाएगा. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) इन विभागों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि आपूर्ति केवल वास्तविक प्रवासी श्रमिकों तक ही पहुंचे. सरकार ने यह भी दोहराया है कि इन सिलेंडरों को खरीदने के लिए किसी स्थायी निवास प्रमाण (Address Proof) की आवश्यकता नहीं होगी; श्रमिक केवल एक वैध पहचान पत्र दिखाकर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं.
वैश्विक संकट और घरेलू प्रबंधन
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बना हुआ है. सरकार ने नागरिकों से 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) न करने की अपील की है. घरेलू एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया गया है.
डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर
आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में लगभग 51 लाख घरेलू सिलेंडरों की सफल डिलीवरी हुई है. सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अब 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है. वितरण में धांधली रोकने के लिए 'ऑथेंटिकेशन-आधारित डिलीवरी' को भी अनिवार्य किया गया है.
सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का विस्तार करें और वैकल्पिक ईंधन के रूप में केरोसिन और कोयले की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें.
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