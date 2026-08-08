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मेटा की बढ़ी टेंशन! एल्गोरिदम और डीपफेक पर सरकार सख्त, छिन सकता है 'इंटरमीडियरी' का दर्जा

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) को अपने प्लेटफॉर्म पर डीपफेक और एआई (AI) से बनी हानिकारक पोस्ट को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही सरकार एक बड़े कानूनी बदलाव पर विचार कर रही है, जिससे मेटा जैसी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

क्या मेटा सिर्फ एक माध्यम है या पब्लिशर?

आईटी (IT) कानून के तहत मेटा को अभी 'इंटरमीडियरी' (मध्यस्थ) का दर्जा मिला हुआ है. इसका मतलब है कि अगर कोई यूजर प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी पोस्ट करता है, तो उसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाता. इसे कानून में 'सेफ हार्बर' (सुरक्षित ठिकाना) कहा जाता है.

लेकिन अब सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या मेटा वाकई सिर्फ एक माध्यम है. सरकार का कहना है कि मेटा के कंप्यूटर प्रोग्राम (एल्गोरिदम) और 'रिकमेंडेशन सिस्टम' खुद यह तय करते हैं कि किस यूजर को कौन सा वीडियो या पोस्ट दिखेगी. जब कंपनी खुद कंटेंट को प्रमोट करती है या पैसे लेकर उसे बढ़ावा देती है, तो वह एक पब्लिशर (प्रकाशक) की तरह काम करने लगती है.

कानून बदलने पर क्या होगा?

अगर सरकार मेटा का 'इंटरमीडियरी' दर्जा खत्म कर देती है, तो कंपनी को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा समाप्त हो जाएगी. ऐसी स्थिति में, यदि प्लेटफॉर्म पर कोई भी गलत, भड़काऊ या फर्जी खबर पोस्ट होती है, तो उसके लिए सीधे मेटा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. कंपनी के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकेगा.