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चुनाव बाद महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? ₹25-28 की बढ़ोत्तरी की खबरों पर सरकार ने दी बड़ी सफाई

नई दिल्ली: भारत सरकार ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्टों और कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹25 से ₹28 प्रति लीटर तक की भारी वृद्धि होने वाली है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि ईंधन की कीमतों में ऐसी किसी भी वृद्धि का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है.

भ्रामक खबरों पर सरकार का कड़ा रुख

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, "कुछ समाचार रिपोर्टों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का संकेत दिया जा रहा है. हम यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. इस तरह की खबरें नागरिकों के बीच डर और घबराहट पैदा करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से भ्रामक और शरारतपूर्ण हैं."

विवाद की जड़: कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट

दरअसल, यह विवाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई के लिए कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती हैं. इस रिपोर्ट में तर्क दिया गया था कि यदि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं, तो घरेलू बाजार में ₹25-28 की वृद्धि आवश्यक हो जाएगी.