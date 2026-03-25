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एलपीजी रिफिल नियमों में कोई बदलाव नहीं, स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित: भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ( Photo/@PetroleumMin )

नई दिल्ली: भारत सरकार ने बुधवार को उन खबरों और सोशल मीडिया दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव की बात कही गई थी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में लागू रिफिल बुकिंग की समय-सीमा में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है और देश में रसोई गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है. भ्रामक खबरों का खंडन

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि सरकार ने एलपीजी रिफिल के लिए नए नियम तय किए हैं. इन रिपोर्टों में दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए 45 दिन, एकल-सिलेंडर वाले सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन और डबल-सिलेंडर वालों के लिए 35 दिन का अंतराल अनिवार्य कर दिया गया है. मंत्रालय ने इन दावों को 'भ्रामक और निराधार' बताते हुए कहा कि बुकिंग के नियम पहले की तरह ही रहेंगे. वर्तमान नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक किया जा सकता है. यह नियम कनेक्शन के प्रकार (उज्ज्वला या गैर-उज्ज्वला) पर निर्भर नहीं करता.