Deepfake Scam: AI की मदद से पीएम मोदी की आवाज में ठगी, एक गलती और खाली हो सकता है आपका बैंक खाता
पीएम मोदी और मंत्रियों के फर्जी निवेश वीडियो को सरकार ने डीपफेक बताया. ₹22,000 निवेश कर लाखों कमाने के दावों से सतर्क रहें.
Published : April 29, 2026 at 10:39 AM IST
हैदराबाद: डिजिटल इंडिया के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुरुपयोग आम नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देश के शीर्ष नेतृत्व के कई 'डीपफेक' वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फर्जी निवेश योजनाओं को बढ़ावा देते हुए दिखाया गया है. केंद्र सरकार की 'पीआईबी फैक्ट चेक' यूनिट ने इन वीडियो का खंडन करते हुए नागरिकों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की है.
भ्रामक दावों का मायाजाल
इन वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया है कि मंत्रियों की आवाज और होठों का मिलान (Lip-syncing) बिल्कुल असली प्रतीत होता है. इन फर्जी वीडियो में लुभावने वित्तीय वादों का जाल बुना गया है:
A video circulating on social media falsely shows Union Finance Minister @nsitharaman promoting an investment platform and claiming that an initial deposit of ₹22,000 can generate a guaranteed income of ₹30 lakh per month.#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 26, 2026
❌ The video is FAKE and AI-generated.… pic.twitter.com/n7vadSLYYt
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
एक वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते दिखाया गया है कि ₹22,000 के शुरुआती निवेश पर प्रति माह ₹30 लाख की गारंटीड आय प्राप्त की जा सकती है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
उनके चेहरे और आवाज का उपयोग कर बनाए गए वीडियो में दावा किया गया है कि ₹22,000 की एकमुश्त जमा राशि से ₹15 लाख प्रति माह का रिटर्न मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फेसबुक और अन्य माध्यमों पर प्रसारित वीडियो में पीएम मोदी को एक कथित सरकारी योजना के तहत ₹22,000 के निवेश से ₹3.5 लाख मासिक आय का वादा करते हुए दिखाया गया है.
A video circulating on Facebook falsely shows Prime Minister @narendramodi promoting an investment platform and claiming that an initial deposit of ₹22,000 can help users earn daily income, reaching up to ₹3.5 lakh per month, while presenting it as a Government scheme.… pic.twitter.com/IM4TCqP5cp— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 26, 2026
सरकार और विशेषज्ञों की चेतावनी
PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये सभी वीडियो पूर्णतः फर्जी हैं और भारत सरकार ने ऐसी किसी भी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म को अधिकृत नहीं किया है. साइबर विशेषज्ञों के अनुसार, स्कैमर्स इन वीडियो का उपयोग नागरिकों को संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करवाने और उनसे व्यक्तिगत व वित्तीय डेटा चोरी करने के लिए कर रहे हैं.
A video circulating online falsely shows Union Defence Minister @rajnathsingh promoting an investment platform, claiming that a one-time deposit of ₹22,000 can generate a guaranteed monthly income upto ₹15 lakh.— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 27, 2026
❌ This video is #FAKE and AI-generated.
✅ The Government of… pic.twitter.com/rPWnLMqKmc
नागरिकों के लिए सुरक्षा निर्देश
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
- किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों (.gov.in) का ही उपयोग करें.
- सोशल मीडिया पर मिलने वाले अज्ञात निवेश लिंक्स या ऐप डाउनलोड करने से बचें.
- यदि आपको ऐसा कोई संदिग्ध वीडियो मिलता है, तो उसे तुरंत PIB फैक्ट चेक के व्हाट्सएप नंबर (+91 8799711259) पर भेजें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें.
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