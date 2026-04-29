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Deepfake Scam: AI की मदद से पीएम मोदी की आवाज में ठगी, एक गलती और खाली हो सकता है आपका बैंक खाता

AI की मदद से पीएम मोदी की आवाज में ठगी ( @PIBFactCheck )

हैदराबाद: डिजिटल इंडिया के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुरुपयोग आम नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देश के शीर्ष नेतृत्व के कई 'डीपफेक' वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फर्जी निवेश योजनाओं को बढ़ावा देते हुए दिखाया गया है. केंद्र सरकार की 'पीआईबी फैक्ट चेक' यूनिट ने इन वीडियो का खंडन करते हुए नागरिकों को अलर्ट रहने की चेतावनी जारी की है. भ्रामक दावों का मायाजाल

इन वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया है कि मंत्रियों की आवाज और होठों का मिलान (Lip-syncing) बिल्कुल असली प्रतीत होता है. इन फर्जी वीडियो में लुभावने वित्तीय वादों का जाल बुना गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

एक वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते दिखाया गया है कि ₹22,000 के शुरुआती निवेश पर प्रति माह ₹30 लाख की गारंटीड आय प्राप्त की जा सकती है.