UIDAI का कड़ा कदम, सरकार ने 2.5 करोड़ मृत लोगों के आधार कार्ड बंद किए

नई दिल्ली: भारत सरकार ने आधार डेटाबेस की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को संसद में सूचित किया कि अब तक 2.5 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय (Deactivate) कर दिया गया है. यह कार्रवाई दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान तंत्र की सटीकता बनाए रखने और संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए की गई है.

धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा 'क्लीन-अप' अभियान

वर्तमान में देश में लगभग 134 करोड़ सक्रिय आधार कार्ड धारक हैं. मंत्री ने बताया कि मृत व्यक्तियों के आधार को निष्क्रिय करना इसलिए अनिवार्य है ताकि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल न हो सके. अक्सर यह देखा गया है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सब्सिडी का अवैध रूप से लाभ उठाया जाता है. इस "डेटाबेस सैनिटाइजेशन" के जरिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लाभ केवल पात्र और जीवित लाभार्थियों तक ही पहुंचे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

संसद में जानकारी देते हुए मंत्री ने उन उपायों पर भी प्रकाश डाला जो आधार को और अधिक सुरक्षित बनाते हैं.

बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक

आधार धारक अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक कर सकते हैं, जिससे उनकी अनुमति के बिना कोई भी प्रमाणीकरण (Authentication) संभव नहीं होगा.

लाइवनेस डिटेक्शन

फेस ऑथेंटिकेशन के साथ अब 'लाइवनेस चेक' फीचर जोड़ा गया है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि ट्रांजैक्शन के समय व्यक्ति शारीरिक रूप से मौजूद है, जिससे फोटो या वीडियो के जरिए होने वाली धोखाधड़ी (Spoofing) पर रोक लगेगी.