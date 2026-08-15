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पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आज से बदल गए नियम; फटाफट चेक करें डिटेल्स

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश की तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन (ATF) को विदेशों में बेचने पर लगने वाले निर्यात टैक्स में बड़ी कटौती की है. यह नया नियम आज यानी शनिवार, 15 अगस्त से पूरे देश में लागू हो गया है. सरकार के इस फैसले के तहत पेट्रोल पर लगने वाले निर्यात टैक्स को अब पूरी तरह से खत्म यानी शून्य कर दिया गया है.

आधिकारिक आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर निर्यात टैक्स को पहले के 3.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब सीधे शून्य (Nil) कर दिया गया है. इसके अलावा, डीजल पर लगने वाले कुल टैक्स को 25.5 रुपये प्रति लीटर से कम करके 24 रुपये प्रति लीटर किया गया है. वहीं, हवाई जहाज के ईंधन (ATF) पर भी निर्यात टैक्स को 22 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 19.5 रुपये प्रति लीटर पर ला दिया गया है. डीजल पर लगने वाले कुल टैक्स में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) दोनों शामिल हैं.

देश की आम जनता पर इसका क्या असर होगा?

इस फैसले का भारत के आम नागरिकों और घरेलू बाजार पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि यह टैक्स कटौती सिर्फ उन पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होगी, जिन्हें विदेशों में बेचने के लिए भेजा जा रहा है. भारत के भीतर आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की जो खुदरा कीमतें हैं, वे पूरी तरह से पहले जैसी ही रहेंगी. घरेलू तेल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए स्थानीय बाजार में तेल सस्ता नहीं होगा.

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

नियमित समीक्षा: केंद्र सरकार हर 14 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड ईंधन की कीमतों की जांच करती है. उसी के उतार-चढ़ाव के आधार पर इस टैक्स को तय किया जाता है.