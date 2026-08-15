ETV Bharat / business

पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, आज से बदल गए नियम; फटाफट चेक करें डिटेल्स

15 अगस्त 2026 सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन पर निर्यात टैक्स घटाया; पेट्रोल ड्यूटी शून्य हुई, घरेलू तेल कीमतों पर कोई असर नहीं

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 10:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश की तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन (ATF) को विदेशों में बेचने पर लगने वाले निर्यात टैक्स में बड़ी कटौती की है. यह नया नियम आज यानी शनिवार, 15 अगस्त से पूरे देश में लागू हो गया है. सरकार के इस फैसले के तहत पेट्रोल पर लगने वाले निर्यात टैक्स को अब पूरी तरह से खत्म यानी शून्य कर दिया गया है.

आधिकारिक आदेश के अनुसार, पेट्रोल पर निर्यात टैक्स को पहले के 3.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब सीधे शून्य (Nil) कर दिया गया है. इसके अलावा, डीजल पर लगने वाले कुल टैक्स को 25.5 रुपये प्रति लीटर से कम करके 24 रुपये प्रति लीटर किया गया है. वहीं, हवाई जहाज के ईंधन (ATF) पर भी निर्यात टैक्स को 22 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 19.5 रुपये प्रति लीटर पर ला दिया गया है. डीजल पर लगने वाले कुल टैक्स में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) दोनों शामिल हैं.

देश की आम जनता पर इसका क्या असर होगा?
इस फैसले का भारत के आम नागरिकों और घरेलू बाजार पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि यह टैक्स कटौती सिर्फ उन पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होगी, जिन्हें विदेशों में बेचने के लिए भेजा जा रहा है. भारत के भीतर आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की जो खुदरा कीमतें हैं, वे पूरी तरह से पहले जैसी ही रहेंगी. घरेलू तेल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए स्थानीय बाजार में तेल सस्ता नहीं होगा.

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?
नियमित समीक्षा: केंद्र सरकार हर 14 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड ईंधन की कीमतों की जांच करती है. उसी के उतार-चढ़ाव के आधार पर इस टैक्स को तय किया जाता है.

पिछला फैसला बदला गया: इससे पहले 3 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने के कारण सरकार ने टैक्स बढ़ाया था. अब वैश्विक बाजार में कीमतें कुछ सामान्य होने पर इसे फिर से घटाया गया है.

घरेलू सुरक्षा: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में तनाव के कारण मार्च 2026 में यह टैक्स व्यवस्था शुरू की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय तेल कंपनियां ज्यादा मुनाफे के लालच में सारा ईंधन विदेशों में ही न बेच दें और देश के भीतर तेल की कोई किल्लत न हो.

इस टैक्स कटौती से रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और एमआरपीएल (MRPL) जैसी बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें विदेशों में तेल बेचने पर कम टैक्स देना होगा.

यह भी पढ़ें- लाल किले से पीएम मोदी का महा-संकल्प: 2047 तक भारत में होंगे 50 फॉर्च्यून 500 कंपनियां और टॉप-5 वैश्विक बैंक

TAGGED:

EXPORT DUTIES ON DIESEL
GOVT CUTS EXPORT DUTIES
EXPORT DUTIES ON PETROL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.