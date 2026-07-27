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E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान, नहीं डूबेगा बीमा क्लेम, वारंटी भी रहेगी सुरक्षित

सांकेतिक फोटो ( getty image )

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: अगर आप भी अपनी गाड़ी में नया एथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाने से डर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर है. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों का बीमा और कंपनी की वारंटी खत्म हो जाएगी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को गाड़ी में डालने से न तो आपका बीमा अमान्य होगा और न ही कार या बाइक बनाने वाली कंपनी अपनी वारंटी देने से मना कर सकती है. क्यों देनी पड़ी सरकार को यह सफाई?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी. इसमें दावा किया जा रहा था कि अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और जांच में उसके टैंक में E20 पेट्रोल मिलता है, तो बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना कर देंगी. इस अफवाह के कारण लाखों गाड़ी मालिक परेशान थे. इसी डर को दूर करने के लिए सरकार को सामने आना पड़ा. सरकार ने बताया कि देश की सभी बीमा कंपनियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है. इसका इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है. बीमा क्लेम मिलने का असली नियम क्या है?

बीमा क्षेत्र के जानकारों और सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब भी किसी गाड़ी का क्लेम पास या फेल किया जाता है, तो उसके नियम बिल्कुल तय होते हैं. बीमा कंपनी केवल इस आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती कि गाड़ी में कौन सा पेट्रोल भरा था. नुकसान का कारण: क्लेम इस बात पर निर्भर करता है कि दुर्घटना कैसे हुई. जैसे- टक्कर लगना, चोरी होना या आग लगना.

क्लेम इस बात पर निर्भर करता है कि दुर्घटना कैसे हुई. जैसे- टक्कर लगना, चोरी होना या आग लगना. पॉलिसी की शर्तें: गाड़ी मालिक ने जो बीमा पॉलिसी ली है, उसके नियम क्या कहते हैं.

गाड़ी मालिक ने जो बीमा पॉलिसी ली है, उसके नियम क्या कहते हैं. सर्वेयर की रिपोर्ट: हादसे के बाद बीमा कंपनी का जो अधिकारी (सर्वेयर) गाड़ी की जांच करने आता है, उसकी रिपोर्ट ही सबसे जरूरी होती है. क्लेम केवल तभी रोका जा सकता है जब गाड़ी मालिक ने जानबूझकर कोई बड़ा नियम तोड़ा हो या कोई ऐसी खराबी हो जो बीमा के दायरे में न आती हो. साधारण तौर पर चलने वाला पेट्रोल इसका कारण नहीं बन सकता. क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी का इंजन खराब होता है?

सरकार ने इंजन खराब होने की बात को भी एक कोरी अफवाह बताया है. मंत्रालय ने कहा कि भारत में E20 पेट्रोल को ऐसे ही बाजार में नहीं उतारा गया है. इसे देश की सबसे बड़ी जांच संस्थाओं जैसे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने प्रयोगशालाओं में बहुत कड़े टेस्ट करने के बाद पास किया है. देश में जब से यह पेट्रोल मिलना शुरू हुआ है, तब से इंजन खराब होने की कोई भी बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है. तकनीकी रूप से समझें तो एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की ताकत (ऑक्टेन नंबर) और बढ़ जाती है. सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 84.4 होता है, जबकि एथेनॉल मिलाने के बाद यह बढ़कर 95 तक पहुंच जाता है. ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा, गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल उतने ही अच्छे तरीके से जलेगा. इससे गाड़ी सुचारू रूप से चलती है और साइलेंसर से निकलने वाला धुआं भी कम प्रदूषक होता है.