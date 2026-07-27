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E20 पेट्रोल पर सरकार का बड़ा बयान, नहीं डूबेगा बीमा क्लेम, वारंटी भी रहेगी सुरक्षित

सरकार ने स्पष्ट किया कि E20 पेट्रोल से गाड़ी का बीमा या वारंटी खत्म नहीं होगी. कंपनियों के अनुसार यह इंजन के लिए सुरक्षित है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 4:10 PM IST

7 Min Read
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सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: अगर आप भी अपनी गाड़ी में नया एथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाने से डर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर है. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन सभी खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ियों का बीमा और कंपनी की वारंटी खत्म हो जाएगी.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को गाड़ी में डालने से न तो आपका बीमा अमान्य होगा और न ही कार या बाइक बनाने वाली कंपनी अपनी वारंटी देने से मना कर सकती है.

क्यों देनी पड़ी सरकार को यह सफाई?
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक अफवाह बहुत तेजी से फैल रही थी. इसमें दावा किया जा रहा था कि अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और जांच में उसके टैंक में E20 पेट्रोल मिलता है, तो बीमा कंपनियां क्लेम देने से मना कर देंगी. इस अफवाह के कारण लाखों गाड़ी मालिक परेशान थे.

इसी डर को दूर करने के लिए सरकार को सामने आना पड़ा. सरकार ने बताया कि देश की सभी बीमा कंपनियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है. इसका इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है.

बीमा क्लेम मिलने का असली नियम क्या है?
बीमा क्षेत्र के जानकारों और सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब भी किसी गाड़ी का क्लेम पास या फेल किया जाता है, तो उसके नियम बिल्कुल तय होते हैं. बीमा कंपनी केवल इस आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती कि गाड़ी में कौन सा पेट्रोल भरा था.

  • नुकसान का कारण: क्लेम इस बात पर निर्भर करता है कि दुर्घटना कैसे हुई. जैसे- टक्कर लगना, चोरी होना या आग लगना.
  • पॉलिसी की शर्तें: गाड़ी मालिक ने जो बीमा पॉलिसी ली है, उसके नियम क्या कहते हैं.
  • सर्वेयर की रिपोर्ट: हादसे के बाद बीमा कंपनी का जो अधिकारी (सर्वेयर) गाड़ी की जांच करने आता है, उसकी रिपोर्ट ही सबसे जरूरी होती है.

क्लेम केवल तभी रोका जा सकता है जब गाड़ी मालिक ने जानबूझकर कोई बड़ा नियम तोड़ा हो या कोई ऐसी खराबी हो जो बीमा के दायरे में न आती हो. साधारण तौर पर चलने वाला पेट्रोल इसका कारण नहीं बन सकता.

क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी का इंजन खराब होता है?
सरकार ने इंजन खराब होने की बात को भी एक कोरी अफवाह बताया है. मंत्रालय ने कहा कि भारत में E20 पेट्रोल को ऐसे ही बाजार में नहीं उतारा गया है. इसे देश की सबसे बड़ी जांच संस्थाओं जैसे ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने प्रयोगशालाओं में बहुत कड़े टेस्ट करने के बाद पास किया है. देश में जब से यह पेट्रोल मिलना शुरू हुआ है, तब से इंजन खराब होने की कोई भी बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है.

तकनीकी रूप से समझें तो एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की ताकत (ऑक्टेन नंबर) और बढ़ जाती है. सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 84.4 होता है, जबकि एथेनॉल मिलाने के बाद यह बढ़कर 95 तक पहुंच जाता है. ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा, गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल उतने ही अच्छे तरीके से जलेगा. इससे गाड़ी सुचारू रूप से चलती है और साइलेंसर से निकलने वाला धुआं भी कम प्रदूषक होता है.

माइलेज कम होने के सच पर बड़ा खुलासा
इंटरनेट पर एक और बात कही जा रही थी कि एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज 30% तक कम हो जाता है. सरकार ने इस पर भी सच सामने रखा है. सरकार ने कहा कि 30% का आंकड़ा केवल एथेनॉल की अपनी खुद की ऊर्जा क्षमता को दर्शाता है, गाड़ी के माइलेज को नहीं.

वास्तविक जीवन में गाड़ी कितना माइलेज देगी, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि:

  • आप गाड़ी को किस तरह से चलाते हैं.
  • गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव कितना है.
  • गाड़ी की समय पर सर्विसिंग हुई है या नहीं.
  • सड़क की हालत कैसी है और गाड़ी कितनी पुरानी है.

पुरानी गाड़ियों पर कंपनियों ने क्या कहा?
सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का था जिनके पास 3 या 4 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जो मूल रूप से E20 पेट्रोल के लिए नहीं बनी थीं. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस पर अपने आंकड़े जारी करके सबका दिल जीत लिया.

मारुति सुजुकी ने बताया कि हाल ही के वित्तीय वर्ष में उन्होंने कुल 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विस की. इनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां ऐसी थीं जो तीन साल से अधिक पुरानी थीं और E20 तकनीक के आने से पहले बनी थीं. कंपनी ने जब इन सभी गाड़ियों के इंजन की जांच की, तो एक भी गाड़ी में एथेनॉल पेट्रोल की वजह से कोई खराबी या नुकसान नहीं पाया गया. इसी तरह टोयोटा और हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी कंपनियों ने भी कहा है कि उनके पास भी इंजन में किसी तरह की अतिरिक्त खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है.

फिर भी, सरकार ने एक छोटी सी सलाह दी है कि गाड़ी मालिकों को अपनी गाड़ी के साथ मिलने वाली किताब में लिखे नियमों को जरूर पढ़ना चाहिए. अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी है, तो कंपनियां वारंटी देते समय यह जरूर देखती हैं कि कहीं गलत ईंधन की वजह से कोई पुर्जा अंदर से खराब तो नहीं हुआ.

एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश और किसानों को क्या फायदा हुआ?
भारत के लिए एथेनॉल पेट्रोल केवल एक ईंधन नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला कदम है. साल 2013-14 में हमारे पेट्रोल में 1.5% से भी कम एथेनॉल मिलाया जाता था, जो आज बढ़कर पूरे 20% तक पहुंच गया है. भारत ने इस बड़े लक्ष्य को तय समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है.

इस एथेनॉल क्रांति से देश को ये चार बड़े फायदे हुए हैं

पैसों की भारी बचत: विदेशी देशों से कच्चा तेल कम खरीदना पड़ा, जिससे देश के ₹1.90 लाख करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बची है.

किसानों की चांदी: एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्के और खराब अनाज से बनता है. इसे बनाने के लिए सरकार ने सीधे किसानों से कच्चा माल खरीदा, जिससे हमारे देश के किसानों को ₹1.60 लाख करोड़ से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई हुई है.

प्रदूषण में कमी: हवा में घुलने वाले जहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में करीब 930 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है, जो पर्यावरण के लिए बहुत वरदान है.

फैक्ट्रियों और रोजगार का बढ़ना: देश में एथेनॉल बनाने की क्षमता साल 2014 में केवल 421 करोड़ लीटर थी, जो आज बढ़कर लगभग 2,000 करोड़ लीटर हो गई है. इससे हजारों लोगों को नया रोजगार मिला है.

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