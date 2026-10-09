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कैंसर की दवाएं होंगी 70% तक सस्ती, मोदी सरकार ने ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तय किया

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारत सरकार ने कैंसर के इलाज को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने गैर-अनुसूचित एंटी-कैंसर दवाओं की बिक्री और सप्लाई पर मुनाफे को अधिकतम खुदरा मूल्यके 30 प्रतिशत पर सीमित कर दिया है.

सरकार के इस बड़े कदम से कैंसर की दवाइयों की कीमतों में 70 प्रतिशत तक की भारी कमी आएगी. इससे देश भर के कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को हर साल करीब ₹2,500 करोड़ की सीधी बचत होगी और उनकी जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा.

क्यों जरूरी था यह फैसला?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आज हर एक लाख की आबादी पर लगभग 60 लोग इस गंभीर बीमारी की चपेट में हैं. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के एक रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि जो कैंसर दवाएं आवश्यक सूची से बाहर थीं, उन पर औसतन 170 प्रतिशत का मुनाफा कमाया जा रहा था. कुछ दवाओं पर तो यह मुनाफा 700 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा था. इतना ही नहीं, आम दुकानों, अस्पतालों के मेडिकल स्टोर और ऑनलाइन फार्मेसी पर एक ही दवा अलग-अलग दामों में बिक रही थी. इस मनमानी कीमत और कंपनियों की खरीद-दर व MRP के बीच के भारी अंतर को लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों के अधिकारियों, मरीजों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से शिकायत की थी. हर तरह की दवा पर लागू होगा नियम

यह नियम बेहद सख्त और व्यापक है. यह मार्जिन कैप हर प्रकार की गैर-अनुसूचित कैंसर दवा पर लागू होगा, जैसे चाहे दवा ब्रांडेड हो या जेनेरिक.

देश में बनी हो या विदेश से आयात की गई हो.

दवा पेटेंटेड हो या बिना पेटेंट वाली.