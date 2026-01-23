ETV Bharat / business

8th Pay Commission से पहले सरकार का मास्टरस्ट्रोक, इन कर्मचारियों की सैलरी 20% बढ़ी, पेंशनर्स की भी हुई चांदी

सरकार ने पीएसयू बीमा कंपनियों, आरबीआई और नाबार्ड के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दी,जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 1:32 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) की सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. लंबे समय से लंबित वेतन और पेंशन संशोधन (Wage and Pension Revision) के प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस फैसले से न केवल सेवारत कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होगी, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी.

PSU सामान्य बीमा कंपनियों के लिए 14% की वेतन वृद्धि
सरकार के इस आदेश के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की चारों सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14% की बढ़ोतरी की गई है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी माना जाएगा. इसका अर्थ है कि इन कर्मचारियों को पिछले साढ़े तीन वर्षों का पिछला बकाया एकमुश्त मिलेगा, जो कि एक बड़ी वित्तीय राहत है. इस निर्णय से लगभग 46,322 वर्तमान कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे.

RBI और नाबार्ड कर्मियों के वेतन में रिकॉर्ड उछाल
नाबार्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का आंकड़ा और भी बड़ा है. सरकार ने उनके वेतन में 20% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. इसके साथ ही, आरबीआई और नाबार्ड के पेंशनभोगियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए उनकी पेंशन में 10% का इजाफा किया गया है. यह कदम बुजुर्गों को महंगाई के इस दौर में बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा.

NPS योगदान में वृद्धि: भविष्य हुआ सुरक्षित
कर्मचारियों के भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) के ढांचे में भी बदलाव किया है. अब सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है. इससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के पास एक बड़ा फंड जमा हो सकेगा.

लाखों परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव
वित्त मंत्रालय के इस फैसले से कुल मिलाकर लगभग 93,000 से अधिक परिवार (कर्मचारी और पेंशनभोगी मिलाकर) लाभान्वित होंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि इस वेतन वृद्धि से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और बैंकिंग व बीमा क्षेत्र के कार्यबल का मनोबल भी ऊंचा होगा.

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब कर्मचारी यूनियनों द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. इस मंजूरी के बाद अब अगले महीने से कर्मचारियों के खातों में बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन आना शुरू हो जाएगी.

