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सरकार छापने जा रही है 200 करोड़ प्लास्टिक के नोट, वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में नकली नोटों पर लगाम लगाने और करेंसी की उम्र बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ₹10 और ₹20 के 2 अरब (200 करोड़) पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा. संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद यह जानकारी दी.

वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर यह प्रस्ताव भेजा गया था. इसे आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 25 के तहत मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत ₹10 के 100 करोड़ नोट और ₹20 के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे.

कागज के नोटों के साथ ही चलेंगे नए नोट

आम जनता को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यह नए प्लास्टिक नोट मौजूदा कागज के नोटों को बंद करके नहीं लाए जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने साफ किया कि जब ये नोट बाजार में आएंगे, तो ये पहले से चल रहे कागज के नोटों के साथ-साथ ही चलेंगे. शुरुआत में इन्हें सिर्फ एक ट्रायल के रूप में कुछ चुनिंदा शहरों या क्षेत्रों में जारी किया जा सकता है.

कब तक आएंगे ये नोट और क्या है वजह?

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक, केंद्रीय बैंक अगले वित्त वर्ष (FY27) की शुरुआत में इस पायलट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का लक्ष्य बना रहा है. अगर यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है, तो साल 2028 (FY28) तक इन प्लास्टिक नोटों को पूरे देश में बड़े पैमाने पर जारी कर दिया जाएगा. फिलहाल नोटों की छपाई के लिए जरूरी सामान जुटाने (प्रोक्योरमेंट) का काम शुरुआती दौर में है, इसलिए इसमें आने वाले कुल खर्च और सटीक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है.