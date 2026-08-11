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सरकार छापने जा रही है 200 करोड़ प्लास्टिक के नोट, वित्त मंत्री ने संसद में दी जानकारी

इसके तहत ₹10 के 100 करोड़ और ₹20 के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे, जिनकी कुल वैल्यू ₹3,000 करोड़ होगी.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 3:59 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 4:07 PM IST

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में नकली नोटों पर लगाम लगाने और करेंसी की उम्र बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ₹10 और ₹20 के 2 अरब (200 करोड़) पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा. संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद यह जानकारी दी.

वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर यह प्रस्ताव भेजा गया था. इसे आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 25 के तहत मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत ₹10 के 100 करोड़ नोट और ₹20 के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे.

कागज के नोटों के साथ ही चलेंगे नए नोट
आम जनता को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यह नए प्लास्टिक नोट मौजूदा कागज के नोटों को बंद करके नहीं लाए जा रहे हैं. वित्त मंत्री ने साफ किया कि जब ये नोट बाजार में आएंगे, तो ये पहले से चल रहे कागज के नोटों के साथ-साथ ही चलेंगे. शुरुआत में इन्हें सिर्फ एक ट्रायल के रूप में कुछ चुनिंदा शहरों या क्षेत्रों में जारी किया जा सकता है.

कब तक आएंगे ये नोट और क्या है वजह?
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के मुताबिक, केंद्रीय बैंक अगले वित्त वर्ष (FY27) की शुरुआत में इस पायलट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का लक्ष्य बना रहा है. अगर यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है, तो साल 2028 (FY28) तक इन प्लास्टिक नोटों को पूरे देश में बड़े पैमाने पर जारी कर दिया जाएगा. फिलहाल नोटों की छपाई के लिए जरूरी सामान जुटाने (प्रोक्योरमेंट) का काम शुरुआती दौर में है, इसलिए इसमें आने वाले कुल खर्च और सटीक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है.

प्लास्टिक नोटों के तीन बड़े फायदे

  • लंबी उम्र: कागज के नोट बहुत जल्दी फट जाते हैं या पानी में गल जाते हैं. प्लास्टिक के नोट इनसे 2 से 4 गुना ज्यादा चलते हैं.
  • मौसम की मार झेलने में सक्षम: भारत में अत्यधिक गर्मी, बरसात और उमस होती है. पॉलीमर नोट इन सभी मौसमों में सुरक्षित रहते हैं.
  • सुरक्षा: इन नोटों में ऐसे सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जिनकी वजह से नकली या जाली नोट बनाना नामुमकिन हो जाता है.

आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि बाजार में उतारने से पहले इन नोटों की हर परिस्थिति में कड़ी टेस्टिंग की जाएगी. दुनिया के कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा पहले से ही प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब भारत भी इस आधुनिक तकनीक की ओर कदम बढ़ा रहा है.

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Last Updated : August 11, 2026 at 4:07 PM IST

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