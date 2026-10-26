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देश की सुरक्षा होगी अभेद्य, सेनाओं के लिए ₹2.12 लाख करोड़ के महा-सौदा को मंजूरी

धनुष गन सिस्टम ( ians )

नई दिल्ली: देश की सैन्य ताकत को नए जमाने के युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई 'डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल' (DAC) की उच्च स्तरीय बैठक में ₹2,12,000 करोड़ के भारी-भरकम रक्षा खरीद प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी (AoN) दे दी गई है. इस महा-डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कुल बजट का लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा सीधे भारतीय घरेलू उद्योगों से खरीदा जाएगा, जो 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को नई बुलंदियों पर ले जाएगा.

थल सेना को मिलेंगे सेल्फ-प्रोपेल गन और कामीकेज़ ड्रोन

भारतीय थल सेना की मारक क्षमता और मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को मजबूत करने के लिए 'सेल्फ-प्रोपैल्ड ट्रैक्ड गन सिस्टम' और दुर्गम इलाकों में तेजी से आवाजाही के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (HMV) को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही, दुश्मन की फायरिंग का तुरंत पता लगाने वाला 'गन शॉट रिस्पॉन्स सिस्टम' (GSRS), 'अनमैन्ड एरियल सिस्टम ब्रिक लॉन्ग रेंज', सर्विलांस UAVs और पलक झपकते ही तबाही मचाने वाला 'लॉन्ग-रेंज कामिकेज़ ड्रोन सिस्टम' भी सेना का हिस्सा बनेंगे. आधुनिक युद्ध के मैदान में टैंकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'प्लेटफ़ॉर्म-बेस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम' (C-UAS) और छोटे आकार के हवाई खतरों से निपटने के लिए कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली (VSHORADS) भी खरीदी जाएगी.

नौसेना के जंगी जहाजों को मिलेगा 'एंटी-मिसाइल सुरक्षा कवच'

समुद्र में भारत की ताकत को बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना के लिए एक स्वदेशी 'एक्टिव ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टम' (AODS) को मंजूरी दी गई है. यह एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दुश्मनों की आधुनिक एंटी-शिप मिसाइलों को हवा में ही भटकाकर हमारे जंगी जहाजों की अभेद्य सुरक्षा करेगा. इसके अलावा, आधुनिकतम मारक क्षमताओं से लैस नई स्वदेशी प्रमुख नौसैनिक युद्धपोत परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है.