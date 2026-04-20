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पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकारी अपील का असर: 39,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने छोड़ा LPG कनेक्शन

पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकारी अपील का असर: 39,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन छोड़े और पीएनजी अपनाकर आपूर्ति श्रृंखला को दी मजबूती.

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सुजाता शर्मा, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 5:02 PM IST

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Updated : April 20, 2026 at 5:08 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण उत्पन्न हुए आपूर्ति संकट को देखते हुए भारत सरकार की अपील रंग लाती दिख रही है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 39,000 से अधिक पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपभोक्ताओं ने अपने पुराने एलपीजी (LPG) कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं. यह कदम सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत उन लोगों को एलपीजी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनके पास पहले से ही पाइप वाली गैस की सुविधा उपलब्ध है.

आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव कम करने की कोशिश
मंत्रालय में संयुक्त सचिव (विपणन और तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने एक अंतर-मंत्रालयी बैठक में बताया कि मार्च के बाद से देश में करीब 4.93 लाख नए पीएनजी कनेक्शन लगाए गए हैं और लगभग 5.51 लाख नए उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे निपटने के लिए घरेलू प्रबंधन को मजबूत करना अनिवार्य हो गया था.

आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम
सरकार ने केवल अपील ही नहीं की, बल्कि जमीनी स्तर पर भी कई कड़े कदम उठाए हैं. आपूर्ति में हेराफेरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अब तक करीब 1,900 छापेमारी की गई है. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 267 वितरकों पर जुर्माना लगाया गया और 67 वितरकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए. इसके अलावा, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) के क्रियान्वयन को बढ़ाकर 92 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गैस सीधे वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचे.

वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा
आंकड़ों के अनुसार, घरेलू एलपीजी की स्थिति फिलहाल सामान्य है और कहीं भी 'ड्राई-आउट' (स्टॉक खत्म होना) की सूचना नहीं मिली है. व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति, जो शुरुआत में प्रभावित हुई थी, अब 70 प्रतिशत तक बहाल हो चुकी है. इसके साथ ही, ऑटो एलपीजी की खपत में भी भारी उछाल देखा गया है; फरवरी के 177 टन प्रतिदिन के मुकाबले अब इसकी बिक्री बढ़कर 350 टन प्रतिदिन हो गई है.

अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह
मंत्रालय ने जनता को आश्वस्त किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है. छोटे सिलेंडर (5 किलोग्राम) की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 7,000 से अधिक जागरूकता शिविर लगाए गए हैं, जिनसे अब तक लगभग 18.45 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को पीएनजी नेटवर्क विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और पेट्रोल पंपों पर भी आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है. अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की कमी की अफवाहों पर विश्वास न करें.

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Last Updated : April 20, 2026 at 5:08 PM IST

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