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ईरान युद्ध के समय भारत ने जो भी कड़े कदम उठाए थे, उसे वापस लेगी सरकार, क्या गिरेंगे तेल के दाम ?

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में तनाव घटने और वैश्विक स्थिति के सामान्य होने के संकेतों के बीच सरकार ऊर्जा-सुरक्षा के लिए गए लागू आपातकालीन उपायों की समीक्षा कर उन्हें चरणबद्ध ढंग से वापस लेने पर विचार कर रही है. एक सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

हालांकि, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने केरल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर ईंधन के दाम तुरंत कम नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें सस्ता कच्चा तेल भारत पहुंचने में लगने वाला समय भी शामिल है.

पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री गोपी ने हाल में ईंधन कीमतों में हुई वृद्धि के संदर्भ में कहा कि प्रति लीटर लगभग 3.94 रुपये की बढ़ोतरी का असर पड़ा है, लेकिन केवल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत घटने के आधार पर इसे तत्काल वापस नहीं लिया जा सकता.

उन्होंने कहा, ‘‘सस्ता कच्चा तेल भारत तक होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते पहुंचता है। वहां जहाजों की आवाजाही अधिक रहने के कारण इसमें समय लगता है। इसलिए स्थिति सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा.’’

गोपी ने कहा कि इस वर्ष फरवरी में पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद तेल कंपनियां गंभीर रूप से प्रभावित हुईं और केंद्र सरकार ने काफी हद तक इसका वित्तीय बोझ स्वयं वहन किया.

उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रभाव को अपने ऊपर लेने के कारण केंद्र को 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. किसी भी राज्य ने बढ़ी हुई ईंधन कीमतों पर कम उत्पाद शुल्क लगाकर अपने राजस्व में कमी नहीं की. केंद्र सरकार को भी चलना है और तेल कंपनियों को भी टिके रहना है.’’

वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति शृंखला में संभावित बाधाओं की आशंका के बीच एलपीजी आपूर्ति की निगरानी बढ़ाने, घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटन में नई प्राथमिकता तय करने और ईंधन की जमाखोरी रोकने जैसे एहतियाती कदम उठाए गए थे.

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 111 दिन तक चले संघर्ष को समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आवागमन सामान्य होने की संभावना है. ऐसा होने से कच्चे तेल के भारत जैसे प्रमुख आयातक देशों को राहत मिल सकती है.

अधिकारी ने कहा, “हम लगातार बदलती स्थिति की समीक्षा करते रहे हैं. हमने जो उपाय किए हैं, उनकी भी समीक्षा की जाएगी और जैसे ही हमें भरोसा होगा कि वैश्विक स्थिति सामान्य हो गई है, उन्हें धीरे-धीरे शिथिल किया जाएगा.”