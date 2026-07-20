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'Download e-PAN Card Online...' आपके ईमेल में आया है यह मैसेज? तुरंत पढ़ लें सरकार की यह चेतावनी

नई दिल्ली: भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की फैक्ट चेक इकाई ने नागरिकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इन दिनों एक फर्जी ईमेल तेजी से वायरल हो रहा है. इस ईमेल में लोगों को उनका 'ई-पैन कार्ड' (e-PAN Card) डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है. सरकार ने साफ किया है कि यह ईमेल पूरी तरह से फर्जी है. यह धोखाधड़ी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराना है.

धोखाधड़ी का तरीका

ठगों द्वारा भेजे जा रहे इस फर्जी ईमेल का विषय "Download e-PAN Card Online: A step-by-step guide" रखा गया है. ईमेल में दावा किया जाता है कि यह आयकर विभाग द्वारा जारी एक जरूरी दस्तावेज है और इसे डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाता है. जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, वह ठगों के जाल में फंस जाता है. इसके जरिए हैकर्स यूजर्स के बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील डेटा चोरी कर लेते हैं.

पीआईबी (PIB) की सलाह

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर इस ईमेल की एक तस्वीर साझा की है, जिस पर बड़े अक्षरों में 'FAKE' (फर्जी) लिखा है. सरकार ने जनता को सलाह दी है कि: