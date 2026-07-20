'Download e-PAN Card Online...' आपके ईमेल में आया है यह मैसेज? तुरंत पढ़ लें सरकार की यह चेतावनी
सरकार ने साफ किया है कि यह ईमेल पूरी तरह फर्जी है. यह धोखाधड़ी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों की वित्तीय जानकारी चुराना है.
Published : July 20, 2026 at 11:33 AM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की फैक्ट चेक इकाई ने नागरिकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है. सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इन दिनों एक फर्जी ईमेल तेजी से वायरल हो रहा है. इस ईमेल में लोगों को उनका 'ई-पैन कार्ड' (e-PAN Card) डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है. सरकार ने साफ किया है कि यह ईमेल पूरी तरह से फर्जी है. यह धोखाधड़ी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराना है.
धोखाधड़ी का तरीका
ठगों द्वारा भेजे जा रहे इस फर्जी ईमेल का विषय "Download e-PAN Card Online: A step-by-step guide" रखा गया है. ईमेल में दावा किया जाता है कि यह आयकर विभाग द्वारा जारी एक जरूरी दस्तावेज है और इसे डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दिया जाता है. जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, वह ठगों के जाल में फंस जाता है. इसके जरिए हैकर्स यूजर्स के बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील डेटा चोरी कर लेते हैं.
पीआईबी (PIB) की सलाह
पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर इस ईमेल की एक तस्वीर साझा की है, जिस पर बड़े अक्षरों में 'FAKE' (फर्जी) लिखा है. सरकार ने जनता को सलाह दी है कि:
- किसी भी संदिग्ध ईमेल या लिंक का जवाब न दें.
- अपनी वित्तीय या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें.
- अनजान फोन कॉल या एसएमएस पर भरोसा न करें.
सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?
चूंकि पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, इसलिए इसके दुरुपयोग से बचने के लिए हमेशा सावधानी बरतें. अगर आपको अपना असली ई-पैन कार्ड डाउनलोड करना है या पैन कार्ड से जुड़ी कोई भी सेवा चाहिए, तो केवल और केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स का ही उपयोग करें. इसके लिए आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) या अधिकृत एजेंसियां जैसे NSDL (Protean) और UTIITSL के आधिकारिक वेब पोर्टल्स पर जा सकते हैं.
यदि आपको अपने इनबॉक्स में ऐसा कोई भी संदिग्ध ईमेल या संदेश दिखाई देता है, तो उस पर क्लिक करने के बजाय तुरंत उसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर दर्ज कराएं. आपकी एक छोटी सी सतर्कता आपको एक बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है.
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