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कोल इंडिया में 2% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार; निवेशकों के पास दांव लगाने के लिए हैं सिर्फ 2 दिन

सांकेतिक फोटो ( Ians )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख दिग्गज कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में अपनी 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है. यह बिक्री 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए की जाएगी, जिसके लिए फ्लोर प्राइस 412 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. यह ओएफएस बुधवार (27 मई 2026) से गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुल गया है. इस विनिवेश प्रक्रिया के तहत सरकार करीब 12.32 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी. यदि यह पूरी हिस्सेदारी बिक जाती है, तो सरकारी खजाने में लगभग ₹5,000 करोड़ रुपये आएंगे. निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिष चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इस ओएफएस में 1 प्रतिशत इक्विटी का बेस ऑफर रखा गया है. इसके साथ ही, निवेशकों की भारी मांग को देखते हुए अतिरिक्त 1 प्रतिशत का 'ग्रीन शू ऑप्शन' भी शामिल किया गया है. निवेशकों के लिए शेड्यूल और बड़ा डिस्काउंट

मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कोल इंडिया का शेयर मामूली तेजी के साथ 458.25 रुपये पर बंद हुआ था. सरकार द्वारा तय किया गया 412 रुपये का फ्लोर प्राइस मौजूदा बाजार मूल्य से लगभग 10 प्रतिशत के भारी डिस्काउंट (छूट) पर है.