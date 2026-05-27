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कोल इंडिया में 2% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार; निवेशकों के पास दांव लगाने के लिए हैं सिर्फ 2 दिन

कोल इंडिया में 2% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, रिटेल निवेशकों को 10% डिस्काउंट पर ₹412 में शेयर खरीदने का मिलेगा शानदार मौका.

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सांकेतिक फोटो (Ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 11:11 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख दिग्गज कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में अपनी 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है. यह बिक्री 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए की जाएगी, जिसके लिए फ्लोर प्राइस 412 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. यह ओएफएस बुधवार (27 मई 2026) से गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुल गया है.

इस विनिवेश प्रक्रिया के तहत सरकार करीब 12.32 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी. यदि यह पूरी हिस्सेदारी बिक जाती है, तो सरकारी खजाने में लगभग ₹5,000 करोड़ रुपये आएंगे. निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणिष चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इस ओएफएस में 1 प्रतिशत इक्विटी का बेस ऑफर रखा गया है. इसके साथ ही, निवेशकों की भारी मांग को देखते हुए अतिरिक्त 1 प्रतिशत का 'ग्रीन शू ऑप्शन' भी शामिल किया गया है.

निवेशकों के लिए शेड्यूल और बड़ा डिस्काउंट
मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कोल इंडिया का शेयर मामूली तेजी के साथ 458.25 रुपये पर बंद हुआ था. सरकार द्वारा तय किया गया 412 रुपये का फ्लोर प्राइस मौजूदा बाजार मूल्य से लगभग 10 प्रतिशत के भारी डिस्काउंट (छूट) पर है.

टाइमलाइन के अनुसार, संस्थागत निवेशक बुधवार से ही अपनी बोलियां लगा सकेंगे. वहीं, आम रिटेल (खुदरा) निवेशकों और कंपनी के कर्मचारियों के लिए यह ओएफएस शुक्रवार, 29 मई को खुलेगा. खुदरा निवेशकों के पास रियायती दरों पर देश की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी के शेयर खरीदने का यह शानदार मौका है.

दीर्घकालिक निवेश का मजबूत अवसर
दिपम (DIPAM) सचिव ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि कोल इंडिया का परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है. मजबूत तिमाही नतीजों और आकर्षक डिविडेंड (लाभांश) के इतिहास के कारण, यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित अवसर है. मार्च तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 11.1% बढ़कर 10,839.18 करोड़ रुपये रहा है.

चालू वित्त वर्ष का बड़ा लक्ष्य
चालू वित्त वर्ष (FY27) में किसी सरकारी कंपनी का यह दूसरा बड़ा ओएफएस है. इससे ठीक एक हफ्ते पहले सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8.08% हिस्सेदारी बेचकर ₹2,266 करोड़ रुपये जुटाए थे. सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में विनिवेश और संपत्तियों के मुद्रीकरण के जरिए ₹80,000 करोड़ जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. यह लक्ष्य पिछले वित्त वर्ष के ₹33,837 करोड़ के संशोधित अनुमान से दोगुने से भी अधिक है.

नोट: शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

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