पेंशन नियमों की होगी व्यापक समीक्षा, बुजुर्गों को अदालती मुकदमों से मिलेगी मुक्ति: डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुकदमों को कम करने और बुजुर्गों को राहत देने के लिए पेंशन नियमों की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है.
Published : July 20, 2026 at 5:35 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन मामलों में अदालती मुकदमों को पूरी तरह खत्म करने के लिए नियमों की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की है. नई दिल्ली में आयोजित 'पेंशन मुकदमेबाजी पर दूसरे राष्ट्रीय कार्यशाला' को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलते सामाजिक परिवेश को देखते हुए पुराने और जटिल नियमों में बदलाव करना बेहद जरूरी हो चुका है. सरकार का मुख्य उद्देश्य एक 'जीरो-लिटिगेशन' (शून्य-मुकदमेबाजी) पेंशन इकोसिस्टम का निर्माण करना है.
नीतिगत बदलाव और नए नियम
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर देश के विभिन्न हिस्सों से एक जैसी शिकायतें बार-बार आ रही हैं, तो विभागों को उन्हें अलग-अलग मामलों के रूप में देखने के बजाय मुख्य नीतिगत खामियों को सुधारना चाहिए. हाल ही में किए गए सुधारों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि तलाकशुदा या अलग रह रही बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों को बेहद सरल और मानवीय बनाया गया है. अब ऐसी महिलाओं को पेंशन का लाभ पाने के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते.
डिजिटल गवर्नेंस के शानदार परिणाम
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW (dailypioneer.com)) के डिजिटल सुधारों के कारण प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है
मुकदमों में 20% की कमी: केंद्रीय प्रबंधन प्रणाली (LIMS) पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में पेंशन से जुड़े मुकदमों में करीब 20 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है.
20 दिनों में समाधान: डिजिटल पोर्टल CPENGRAMS के जरिए अब पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण औसतन 20 दिनों से भी कम समय में किया जा रहा है.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: बुजुर्गों की सुविधा के लिए अब तक 1.92 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) चेहरा पहचानने वाली तकनीक के जरिए जारी किए जा चुके हैं.
वन पेंशनर, वन पोर्टल: 'एक पेंशनभोगी, एक पोर्टल' योजना के तहत अब तक 60,000 से अधिक पेंशन आवेदनों को ऑनलाइन और ई-साइन के जरिए सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया है.
नई पहलों की शुरुआत
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों और कानूनी सलाहकारों की मदद के लिए तीन प्रमुख प्रणालियों को लॉन्च किया.
- केस लॉ संग्रह: अदालती फैसलों का एक गाइड संकलन, जो अधिकारियों को आंतरिक स्तर पर तुरंत सही निर्णय लेने में मदद करेगा.
- मुकदमेबाजी प्रपत्र: एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका, जिसका उद्देश्य कोर्ट जाने से पहले ही आपसी तालमेल से विवादों को निपटाना है.
- विशेष अभियान 3.0: मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए चलाया जाने वाला अभियान.
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