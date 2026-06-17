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राशन के अनाज को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 18 जून से पूरी तरह बदलने जा रहा है यह नियम

नई दिल्ली: भारत सरकार देश की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कल, यानी 18 जून को एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम' (आधुनिक गोदाम व्यवस्था) की शुरुआत करने वाली है. इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

क्या है स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम?

यह अनाज के रखरखाव और स्टोरेज को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाने की एक नई तकनीक है. अब तक सरकारी गोदामों में अनाज का हिसाब-किताब और उसकी देखभाल ज्यादातर कागजों पर या मैन्युअल तरीके से होती थी. इस नई व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.

इस नई तकनीक के मुख्य फायदे

अनाज की बर्बादी रुकेगी: गोदामों में विशेष सेंसर लगाए जाएंगे. ये सेंसर वहां के तापमान, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर लगातार नजर रखेंगे. अगर गोदाम में नमी बढ़ती है या चूहों का खतरा होता है, तो सिस्टम तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों को दे देगा.

सुरक्षा होगी मजबूत: गोदामों के मुख्य गेट और वजन तोलने वाले कांटे (वेब्रिज) पूरी तरह ऑटोमैटिक होंगे. गाड़ियों के नंबर पहचानने वाले कैमरे और चेहरा पहचानने वाली (फेस रिकग्निशन) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अनाज की चोरी रुकेगी.