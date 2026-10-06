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विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों पर सरकार सख्त, उड्डयन मंत्री ने एयरलाइंस और तेल कंपनियों के साथ शुरू की बातचीत

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ( ians )

नई दिल्ली: देश में विमान ईंधन (ATF) की लगातार बढ़ती कीमतों और विमानन क्षेत्र पर पड़ रहे इसके वित्तीय बोझ को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि सरकार इस संकट का समाधान निकालने के लिए घरेलू एयरलाइंस और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ लगातार बातचीत कर रही है.

पश्चिम एशिया संकट का विमानन क्षेत्र पर सीधा असर

नागरिक उड्डयन मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में जारी तनाव विमानन क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है. इस भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल और एटीएफ की कीमतों में भारी उछाल आया है. गौरतलब है कि किसी भी एयरलाइन कंपनी के कुल परिचालन खर्च का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा अकेले विमान ईंधन पर खर्च होता है. ऐसे में ईंधन महंगा होने से विमानन कंपनियों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है. हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई किरायों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में सक्रियता दिखाई है. सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा फैसला

मंत्री राम मोहन नायडू ने स्पष्ट किया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जल्द ही उद्योग के सभी प्रमुख हितधारकों के साथ एक औपचारिक बैठक करने जा रहा है. उन्होंने कहा, "जब हम सभी पक्षों के दृष्टिकोण और उनकी समस्याओं को ठीक से समझ लेंगे, उसके बाद ही कोई ठोस नीतिगत निर्णय या राहत पैकेज तैयार किया जाएगा." भविष्य की योजना: टिकाऊ ईंधन और विमान निर्माण पर जोर

इस तात्कालिक संकट के समाधान के साथ-साथ मंत्री ने भारतीय विमानन क्षेत्र के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर भी बात की. सरकार का ध्यान अब तीन मुख्य स्तंभों पर है.