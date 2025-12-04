ETV Bharat / business

सरकार इन योजनाओं में दे रही है क्रेडिट कार्ड — एलिजिबिलिटी और लिमिट जानें

इन श्रेणियों के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यवसायियों को उनके कारोबार के लिए आवश्यक पूंजी आसानी से उपलब्ध होती है. मुद्रा कार्ड के जरिए ऋण की प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है.

प्रधामंत्री मुद्रा योजना (PMMY) प्रधानमंत्री नरेंद्र मो दी द्वारा 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत व्यापारियों को ऋण और मुद्रा कार्ड दिए जाते हैं. मुद्रा ऋण चार श्रेणियों में उपलब्ध हैं:

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायियों और किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है. इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आसान ऋण और विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं. प्रधामंत्री मुद्रा योजना (PMMY), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), और पीएम-स्वनिधि (PM-SVANidhi) योजना ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं, जिनके माध्यम से लोग अपने व्यवसाय या कृषि गतिविधियों के लिए तुरंत फंड प्राप्त कर सकते हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

किसानों के लिए विशेष रूप से शुरू किया गया यह क्रेडिट कार्ड उन्हें खेती के लिए जरूरी वस्तुएं खरीदने में मदद करता है. इसके तहत किसान उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डीजल, पशुपालन और डेयरी जैसी आवश्यकताओं के लिए तुरंत पैसा निकाल सकते हैं. KCC कार्ड की सीमा आम तौर पर 3 लाख रुपये होती है और ब्याज दर भी बहुत कम होती है. कई राज्यों में समय पर भुगतान करने पर 4% तक का ब्याज सब्सिडी भी मिलती है. इसके अलावा, इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम से नकद निकालने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे बैंक जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.

PM-SVANidhi योजना

इस योजना के तहत फरवरी के बजट में UPI-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई. इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को तुरंत ऋण की सुविधा मिलेगी. कार्ड की सीमा 30,000 रुपये निर्धारित की गई है. इसके अलावा, सरकार 15,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराती है. इस पहल से छोटे व्यवसायियों को अचानक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनका कारोबार सुचारू रूप से चल सकेगा.

कुल मिलाकर, ये सरकारी योजनाएं व्यवसायियों और किसानों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं. आसान ऋण, कम ब्याज और डिजिटल कार्ड की सुविधा से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

