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हवाई सफर होगा सस्ता! सरकार ने विमान ईंधन की कीमतों में की ₹5 की बड़ी कटौती

घरेलू विमान ईंधन ₹5 प्रति लीटर सस्ता हुआ; सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर नए निर्यात शुल्क भी लागू किए.

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रिकॉर्ड तेजी के बाद पहली बार घटे विमान ईंधन के दाम (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 12:25 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को बड़ी राहत देते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान ईंधन की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर की कटौती की है. इस कटौती के बाद दिल्ली में विमान ईंधन की प्रभावी कीमत घटकर ₹110 प्रति लीटर हो गई है. पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद, यह पहली बार है जब विमान ईंधन के दामों में कोई कमी दर्ज की गई है. इस फैसले से वित्तीय दबाव झेल रही भारतीय विमानन कंपनियों को परिचालन लागत में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

निर्यात शुल्क में बदला
वघरेलू कटौती के साथ-साथ सरकार ने देश से बाहर भेजे जाने वाले ईंधन पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) की भी समीक्षा की है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर ₹4 प्रति लीटर, डीजल पर ₹8.5 प्रति लीटर और विमान ईंधन (ATF) पर ₹7.5 प्रति लीटर का निर्यात शुल्क तय किया गया है. ये सभी संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं. सरकार हर दो हफ्ते में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की औसत कीमतों के आधार पर इन दरों की समीक्षा करती है.

पड़ोसी देशों को मिली छूट का दायरा बढ़ा
सरकार ने रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कर-मुक्त निर्यात वाले देशों की सूची का विस्तार किया है. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (PSUs) द्वारा किए जाने वाले ईंधन निर्यात पर अब तक केवल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को ही सीमा शुल्क से छूट प्राप्त थी. नए नियमों के तहत अब इस सूची में मॉरीशस और मालदीव को भी शामिल कर लिया गया है. इस कदम से इन द्वीपीय राष्ट्रों के साथ भारत के द्विपक्षीय और आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे.

आम उपभोक्ताओं पर असर
इस पूरे नीतिगत बदलाव का देश के भीतर आम उपभोक्ताओं पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले ईंधन की कीमतें पूरी तरह स्थिर रहेंगी. यह बदलाव केवल निर्यातकों और घरेलू विमानन क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.

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