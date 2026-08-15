अब टीवी पर हर घंटे 12 मिनट विज्ञापन की सीमा खत्म, जानिए दर्शकों को क्यों देखने पड़ेंगे लंबे ब्रेक?

अब टीवी पर हर घंटे 12 मिनट विज्ञापन की सीमा खत्म, जानिए दर्शकों को क्यों देखने पड़ेंगे लंबे ब्रेक?
सरकार ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन की बारह मिनट की समय सीमा हटा दी है, जिससे डिजिटल मीडिया के मुकाबले बराबरी का अवसर मिलेगा.
Published : August 15, 2026 at 12:00 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए हर घंटे अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन दिखाने की पुरानी सीमा को पूरी तरह से हटा दिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बड़े फैसले की घोषणा की. सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के मीडिया उद्योग में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार करने को आसान बनाना है.
यह नया नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 में जरूरी संशोधन के बाद, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होते ही आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा.
नियम बदलने की मुख्य वजह
साल 2006 में जब सरकार ने टीवी पर विज्ञापनों के लिए प्रति घंटा 12 मिनट की सीमा (नियम 7(11)) तय की थी, तब देश का टीवी बाजार बहुत छोटा था. उस समय भारत में केवल 62 टीवी चैनल थे और प्रसारण के लिए पुरानी एनालॉग तकनीक का इस्तेमाल होता था. उस दौर में केबल ऑपरेटरों के पास ज्यादा चैनल दिखाने की क्षमता नहीं थी और दर्शकों के पास भी सीमित विकल्प थे.
आज के समय में टीवी सेक्टर पूरी तरह से बदल चुका है. वर्तमान में देश में 900 से अधिक टीवी चैनल चल रहे हैं. केबल टीवी, डीटीएच (DTH), हिट्स (HITS) और आईपीटीवी (IPTV) जैसी सभी प्रसारण प्रणालियां अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं. आज हर प्लेटफॉर्म पर दर्शक आसानी से 300 से 500 चैनल देख सकते हैं. बाजार में चैनलों की संख्या इतनी ज्यादा होने के कारण अब उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और दर्शकों के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है.
डिजिटल मीडिया से मुकाबला
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, भारतीय टीवी उद्योग अपनी कमाई के लिए पूरी तरह से विज्ञापनों पर निर्भर है, चाहे वह चैनल मुफ्त (फ्री-टू-एयर) हो या पैसे देकर देखने वाला (पे-चैनल). अब तक यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन दिखाने की कोई समय सीमा तय नहीं थी, जबकि पारंपरिक टीवी चैनलों को 12 मिनट के कड़े नियम का पालन करना पड़ता था.
इस भेदभाव के कारण टीवी चैनलों को भारी नुकसान हो रहा था और वे डिजिटल विज्ञापन बाजार में पिछड़ रहे थे. सरकार का मानना है कि इस सीमा को हटाने से अब टीवी चैनलों को डिजिटल मीडिया के मुकाबले एक समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) मिलेगा.
उद्योग और दर्शकों पर असर
इस फैसले से टीवी ब्रॉडकास्टर्स, विशेष रूप से समाचार चैनलों को बड़ी राहत मिली है. वे अब त्योहारों, मुख्य समाचारों या बड़े लाइव इवेंट्स के दौरान अपनी जरूरत के हिसाब से विज्ञापन के समय को बढ़ा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, इसके सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आने वाले समय में टीवी देखते समय दर्शकों को ज्यादा या लंबे विज्ञापन ब्रेक का सामना करना पड़ सकता है.
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