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पेट्रोल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30% तक इथेनॉल मिक्सिंग पर एक्साइज ड्यूटी खत्म

नई दिल्ली: देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, अब उच्च स्तर के इथेनॉल मिले पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया गया है. सरकार ने इस टैक्स को 'शून्य' कर दिया है.

यह छूट उन सभी पेट्रोल वेरिएंट्स पर लागू होगी जिसमें इथेनॉल की मात्रा 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक होगी. इसके तहत अब बाजार में आने वाले E22, E25, E27 और E30 श्रेणी के पेट्रोल को टैक्स छूट का सीधा फायदा मिलेगा. सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5A के तहत यह विशेष छूट दी है. हालांकि, इस छूट को पाने के लिए ईंधन को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के कड़े नियमों और गुणवत्ता पैमानों पर खरा उतरना होगा.

क्या है सरकार का मुख्य उद्देश्य?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बदलते रहते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है. सरकार का मुख्य उद्देश्य इस आयात को कम करना और देश के भीतर ही बनने वाले स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन को बढ़ावा देना है.

इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और अन्य अनाजों से होता है. ऐसे में इस नीति से न केवल देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, बल्कि भारत के करोड़ों किसानों की आमदनी में भी भारी इजाफा होगा.