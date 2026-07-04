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खुशखबरी! प्याज की सरकारी खरीद कीमत में 13% की भारी बढ़ोतरी, सरकार अब ₹2125 प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी प्याज

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद कीमत में 13 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की है. सरकार ने अब प्याज की कीमत को 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल (यानी 21.25 रुपये प्रति किलो) कर दिया है. यह नई दरें आज, 4 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं. इस सीजन में यह पांचवीं बार है जब सरकार ने प्याज की खरीद कीमत में बढ़ोतरी की है. दरअसल, सरकार द्वारा 'प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड' के तहत की जा रही प्याज की सरकारी खरीद की रफ्तार काफी धीमी रही है. 1 जून से अब तक सरकार केवल 2,000 टन प्याज ही खरीद पाई है. किसानों को बेहतर दाम देने और सरकारी गोदामों को भरने के लिए सरकार लगातार कीमतें बढ़ा रही है. जब सीजन शुरू हुआ था, तब सरकारी खरीद का दाम 12.70 रुपये प्रति किलो था. इसके बाद 22 मई को इसे बढ़ाकर 15.80 रुपये, 13 जून को 16.50 रुपये, 20 जून को 17.30 रुपये और फिर 18.75 रुपये प्रति किलो किया गया था. अब इसे बढ़ाकर 21.25 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है. देश में प्याज की पैदावार और बाजार का हाल रिकॉर्ड उत्पादन: कृषि विभाग के अनुमान के मुताबिक, साल 2025-26 में देश में 307.37 लाख टन प्याज की पैदावार होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 307.67 लाख टन के लगभग बराबर ही है.