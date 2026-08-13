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UPI New Rules: क्या अब जेब ढीली करेगा यूपीआई? सरकार के इन 2 नए फॉर्मूलों से आम जनता को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली: संसद द्वारा टैक्स और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित होने के बाद देश में यूपीआई (UPI) पेमेंट्स के भविष्य और इसके खर्चों को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लग गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया है कि आम ग्राहकों और नागरिकों के लिए यूपीआई भुगतान हमेशा की तरह पूरी तरह मुफ्त (फ्री) रहेगा. जनता की जेब पर इसका कोई सीधा असर नहीं होगा.

दरअसल, डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री का सालाना ऑपरेशनल खर्च करीब ₹20,700 करोड़ तक पहुंच चुका है. ऐसे में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्रालय ने बजट पर बोझ कम करते हुए 'दो फॉर्मूले' तैयार किए हैं.

सरकार के दो नए फॉर्मूले

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन दो विकल्पों पर काम किया जा रहा है:

कैलिब्रेटेड एमडीआर (MDR) की वापसी: इसके तहत केवल बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शंस पर 0.3% से 0.5% का मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जाएगा. यह नियम केवल ₹2,000 से ऊपर के भुगतानों और ₹1.5 करोड़ (₹15 मिलियन) से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों पर ही लागू होगा.

टियर-आधारित इंसेंटिव स्ट्रक्चर: सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता कम करने के लिए एक चरणबद्ध व्यवस्था बनाई जाएगी. वर्तमान में, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे दुकानदारों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ₹2,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसे अगले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम किया जाएगा.

आम जनता और दुकानदारों पर क्या असर होगा?

इस नए ढांचे में आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है: