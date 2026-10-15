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भारत में इस तारीख से लागू होंगे बेहद सख्त BS-7 नियम, अब इलेक्ट्रिक कारों पर भी कसेगा शिकंजा; जानिए पूरी डिटेल

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश में नए और कड़े प्रदूषण मानकों, यानी भारत स्टेज-VII (BS-VII) एमिशन नॉर्म्स को लागू करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकार के इस नए प्रस्ताव के मुताबिक, देश में 1 अप्रैल 2029 से पैसेंजर वाहनों (M1 कैटेगरी - मुख्य रूप से पैसेंजर कारें) के लिए प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा.

सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में इस बड़े बदलाव को करने से पहले आम जनता, ऑटो सेक्टर की कंपनियों और विशेषज्ञों से अगले 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव, विचार और आपत्तियां मांगी हैं. इसके बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा.

तीन चरणों में लागू होगी नई टाइमलाइन

देश में वाहन निर्माताओं को नए बदलावों के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से सरकार ने BS-VII मानकों को तीन अलग-अलग चरणों में लागू करने का प्रस्ताव रखा है: पहला चरण (1 अप्रैल 2029): इस तारीख से निर्मित होने वाली सभी नई पैसेंजर कारों के लिए BS-VII एग्जॉस्ट (धुआं) उत्सर्जन सीमा, फ्यूल और बिजली की खपत की मॉनिटरिंग और ईवी बैटरी की मजबूती से जुड़े नियम अनिवार्य हो जाएंगे. दूसरा चरण (1 अप्रैल 2031): इस चरण से कारों के ब्रेक से निकलने वाले खतरनाक सूक्ष्म कणों और टायर घिसने से होने वाले प्रदूषण के लिए सख्त सीमाएं लागू होंगी. तीसरा चरण (1 अप्रैल 2035): इस अंतिम चरण में सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए ब्रेक से होने वाले प्रदूषण की एक समान और बेहद कड़ी सीमा तय कर दी जाएगी, चाहे वह पेट्रोल गाड़ी हो या इलेक्ट्रिक. पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए बने कड़े नियम

आमतौर पर माना जाता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, लेकिन सरकार ने पहली बार देश में EVs और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEVs) को भी प्रदूषण और गुणवत्ता नियमों के दायरे में शामिल किया है. ड्राफ्ट के अनुसार, कंपनियों को अब ऐसी बैटरियां बनानी होंगी जो लंबे समय तक खराब न हों. इसके लिए न्यूनतम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तय किया गया है: पहले 5 साल या 1,000,000 किलोमीटर चलने तक ईवी की बैटरी क्षमता कम से कम 75 प्रतिशत बरकरार रहनी चाहिए.

8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलने पर बैटरी की लाइफ 67 प्रतिशत से नीचे नहीं गिरनी चाहिए. पट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड कारों के लिए क्या हैं नए नियम?

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए ड्राफ्ट में अलग-अलग इंजनों के लिए प्रति किलोमीटर प्रदूषण की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है. यह नियम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन, इथेनॉल ब्लेंड (E20) और फ्लेक्स-फ्यूल वाली सभी गाड़ियों पर समान रूप से लागू होंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) लिमिट: पेट्रोल गाड़ियों के लिए यह सीमा 1,000 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर और डीजल इंजन के लिए 500 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर तय की गई है.

पेट्रोल गाड़ियों के लिए यह सीमा 1,000 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर और डीजल इंजन के लिए 500 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर तय की गई है. नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) लिमिट: पेट्रोल कारों के लिए अधिकतम 60 मिलीग्राम/किमी और डीजल कारों के लिए 80 मिलीग्राम/किमी की सीमा तय की गई है.

पेट्रोल कारों के लिए अधिकतम 60 मिलीग्राम/किमी और डीजल कारों के लिए 80 मिलीग्राम/किमी की सीमा तय की गई है. पार्टिकुलेट मैटर (PM) लिमिट: प्रदूषण फैलाने वाले बारीक कणों की सीमा दोनों ही प्रकार के इंजनों के लिए अधिकतम 4.5 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है.