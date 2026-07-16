1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे कारों के नए माइलेज नियम, सरकार ने जारी किया CAFE-III ड्राफ्ट
सरकार ने 2027 से कारों के लिए कड़े माइलेज नियम प्रस्तावित किए हैं, जिस पर जनता से छह अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं.
Published : July 16, 2026 at 3:12 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय वाहन बाजार में प्रदूषण पर लगाम कसने और गाड़ियों का माइलेज सुधारने के लिए केंद्र सरकार एक दूरगामी नीति लागू करने की तैयारी में है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इसके लिए 'CAFE-III' (कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी) नियमों का नया आधिकारिक ड्राफ्ट पेश किया है. इस नए नीतिगत ढांचे पर ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों, कार कंपनियों और आम नागरिकों से 6 अगस्त 2026 तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं. यह कदम आगामी वर्षों में कार खरीदने वालों के फैसले को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा.
इस प्रस्तावित कानून की मुख्य बातें और आम लोगों पर होने वाले असर की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
किन गाड़ियों पर लागू होगा यह नया कानून?
मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, नए ईंधन मानक मुख्य रूप से 'M1' श्रेणी के यात्री वाहनों पर प्रभावी होंगे. इस वर्ग में वे सभी प्राइवेट कारें शामिल हैं, जिनमें चालक (ड्राइवर) समेत अधिकतम 9 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है और जिनका कुल वजन 3,500 किलोग्राम से कम होता है. व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो भारतीय बाजार में बिकने वाली लगभग हर छोटी-बड़ी गाड़ी, जैसे हैचबैक, सेडान और एसयूवी (SUV) इसके दायरे में आएगी. यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2027-28 से लेकर 2031-32 के बीच देश में बनने वाली या विदेशों से इम्पोर्ट की जाने वाली सभी कारों पर लागू रहेगी.
क्या है CAFE नियमों का गणित?
CAFE यानी कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का नियम किसी एक अकेली कार के माइलेज को नहीं मापता. इसके बजाय, यह किसी भी वाहन निर्माता कंपनी द्वारा पूरे साल में बेची गई सभी गाड़ियों के 'औसत कार्बन उत्सर्जन और ईंधन खपत' पर नजर रखता है. इसका मूल सिद्धांत यह है कि यदि कोई कंपनी बाजार में ज्यादा पेट्रोल-डीजल पीने वाली भारी गाड़ियां बेचती है, तो उसे अपने कुल औसत को संतुलित करने के लिए उतनी ही संख्या में हाइब्रिड या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) भी बेचने होंगे. देश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) इन कड़े नियमों की निगरानी करता है.
ग्राहकों की जेब और बजट पर क्या होगा असर?
पेट्रोल-डीजल के खर्च में कटौती: इस कानून के लागू होने के बाद वाहन निर्माताओं को ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे गाड़ियां कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय करें. इससे वाहन मालिकों का ईंधन पर होने वाला मासिक खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा.
शुरुआती कीमत में बढ़ोतरी: इंजन को ज्यादा कुशल बनाने, आधुनिक हाइब्रिड सिस्टम जोड़ने और बेहतर उत्सर्जन तकनीक का इस्तेमाल करने की वजह से कारों की शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम प्राइस) बढ़ सकती है. हालांकि, जानकारों का मानना है कि माइलेज में होने वाली बचत से यह लागत कुछ ही सालों में वसूल हो जाएगी.
उद्योग जगत की चिंताएं
इस नीति को लेकर सरकार और वाहन निर्माताओं के बीच पिछले एक साल से गहन चर्चा चल रही है. सितंबर 2025 में आए शुरुआती प्रस्ताव में प्रति किलोमीटर कार्बन उत्सर्जन को 113 ग्राम से घटाकर 91.7 ग्राम करने की बात कही गई थी. ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच सबसे बड़ा मतभेद छोटी और सस्ती कारों को नियमों में विशेष छूट देने को लेकर है. कुछ कंपनियां इसके पक्ष में हैं, जबकि बड़ी गाड़ियां बनाने वाले इसका विरोध कर रहे हैं. अब जनता से मिलने वाले अंतिम फीडबैक के आधार पर ही सरकार इस नीति को अंतिम रूप देगी.
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