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1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे कारों के नए माइलेज नियम, सरकार ने जारी किया CAFE-III ड्राफ्ट

नई दिल्ली: भारतीय वाहन बाजार में प्रदूषण पर लगाम कसने और गाड़ियों का माइलेज सुधारने के लिए केंद्र सरकार एक दूरगामी नीति लागू करने की तैयारी में है. केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने इसके लिए 'CAFE-III' (कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी) नियमों का नया आधिकारिक ड्राफ्ट पेश किया है. इस नए नीतिगत ढांचे पर ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों, कार कंपनियों और आम नागरिकों से 6 अगस्त 2026 तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं. यह कदम आगामी वर्षों में कार खरीदने वालों के फैसले को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा.

इस प्रस्तावित कानून की मुख्य बातें और आम लोगों पर होने वाले असर की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:

किन गाड़ियों पर लागू होगा यह नया कानून?

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, नए ईंधन मानक मुख्य रूप से 'M1' श्रेणी के यात्री वाहनों पर प्रभावी होंगे. इस वर्ग में वे सभी प्राइवेट कारें शामिल हैं, जिनमें चालक (ड्राइवर) समेत अधिकतम 9 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है और जिनका कुल वजन 3,500 किलोग्राम से कम होता है. व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो भारतीय बाजार में बिकने वाली लगभग हर छोटी-बड़ी गाड़ी, जैसे हैचबैक, सेडान और एसयूवी (SUV) इसके दायरे में आएगी. यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2027-28 से लेकर 2031-32 के बीच देश में बनने वाली या विदेशों से इम्पोर्ट की जाने वाली सभी कारों पर लागू रहेगी.

क्या है CAFE नियमों का गणित?

CAFE यानी कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का नियम किसी एक अकेली कार के माइलेज को नहीं मापता. इसके बजाय, यह किसी भी वाहन निर्माता कंपनी द्वारा पूरे साल में बेची गई सभी गाड़ियों के 'औसत कार्बन उत्सर्जन और ईंधन खपत' पर नजर रखता है. इसका मूल सिद्धांत यह है कि यदि कोई कंपनी बाजार में ज्यादा पेट्रोल-डीजल पीने वाली भारी गाड़ियां बेचती है, तो उसे अपने कुल औसत को संतुलित करने के लिए उतनी ही संख्या में हाइब्रिड या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) भी बेचने होंगे. देश में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) इन कड़े नियमों की निगरानी करता है.