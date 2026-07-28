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गाड़ी मालिकों की बल्ले-बल्ले! अब 3 साल तक नहीं कराना होगा पॉल्यूशन टेस्ट, सरकार का नया प्रस्ताव

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले बीएस-6 (BS-VI) वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की वैधता बढ़ाकर 3 साल करने का एक बड़ा प्रस्ताव दिया है. मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, इस नए नियम का उद्देश्य नई और साफ तकनीक वाली गाड़ियों के मालिकों को बार-बार होने वाली कागजी कार्रवाई से राहत देना है. इसके विपरीत, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है. प्रस्तावित नियमों के तहत वाहनों की श्रेणियों को उनकी उम्र और उत्सर्जन मानकों के अनुसार इस प्रकार तय किया गया है: 1. बीएस-6 निजी वाहन 6 साल तक पुराने वाहन: इन वाहनों के लिए पीयूसीसी की वैधता को वर्तमान के 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है.

इन वाहनों के लिए पीयूसीसी की वैधता को वर्तमान के 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है. 6 से 10 साल पुराने वाहन: इन्हें हर 1 वर्ष में अपना प्रदूषण प्रमाणपत्र रिन्यू कराना होगा.

इन्हें हर 1 वर्ष में अपना प्रदूषण प्रमाणपत्र रिन्यू कराना होगा. 10 साल से अधिक पुराने वाहन: उत्सर्जन की कड़ी निगरानी के लिए इन्हें हर 6 महीने में जांच करानी होगी.